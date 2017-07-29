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18:42 (мск), источник: Tengrinews

Минздрав утвердил образовательные гранты в сфере медицины

Минздрав выделил образовательные гранты только КНМУ имени Асфендиярова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в ведомстве, в текущем году государственный образовательный заказ составляет 3150 грантов, из них по специальности «Общая медицина» государственный заказ на 2017−2018 учебный год составляет 2700 мест.

«Ввиду особого статуса (национальный университет) приказом Министра здравоохранения РК от 27 июля 2017 года № 560 размещение государственного образовательного заказа проведено только в Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова (Общая медицина — 385 мест, в том числе 270 с казахским языком; Педиатрия — 150, в том числе 100 с казахским языком; Стоматология — 20, в том числе 10 с казахским языком; Сестринское дело — 20, в том числе 10 с казахским языком; Фармация — 15, в том числе 10 с казахским языком; Общественное здравоохранение — 10, в том числе 5 с казахским языком)», — говорится в информации.

Отмечается, что по остальным медицинским ВУЗам квотирования нет, и проводится общий конкурс, что увеличивает возможность поступления абитуриентов в выбранный ВУЗ.

«Все организации образования, имеющие лицензию по специальности “Общая медицина”, принимают документы абитуриентов для участия в конкурсе на обучение по государственному образовательному гранту в КазНМУ и в общем конкурсе на обучение по государственному образовательному гранту в других ВУЗах», — заключили в ведомстве.

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