Минздрав утвердил образовательные гранты в сфере медицины

Источник: Tengrinews

Как сообщили в ведомстве, в текущем году государственный образовательный заказ составляет 3150 грантов, из них по специальности «Общая медицина» государственный заказ на 2017−2018 учебный год составляет 2700 мест.

«Ввиду особого статуса (национальный университет) приказом Министра здравоохранения РК от 27 июля 2017 года № 560 размещение государственного образовательного заказа проведено только в Казахском национальном медицинском университете имени С. Д. Асфендиярова (Общая медицина — 385 мест, в том числе 270 с казахским языком; Педиатрия — 150, в том числе 100 с казахским языком; Стоматология — 20, в том числе 10 с казахским языком; Сестринское дело — 20, в том числе 10 с казахским языком; Фармация — 15, в том числе 10 с казахским языком; Общественное здравоохранение — 10, в том числе 5 с казахским языком)», — говорится в информации.

Отмечается, что по остальным медицинским ВУЗам квотирования нет, и проводится общий конкурс, что увеличивает возможность поступления абитуриентов в выбранный ВУЗ.