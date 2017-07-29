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19:08 (мск), источник: РБК

Госдеп объяснил новые санкции желанием улучшить отношения США и России

Рекс Тиллерсон прокомментировал принятие конгрессом законопроекта о новых санкциях против России. Так американский народ проявляет свое желание к улучшению российско-американских отношений, следует из заявления главы Госдепа.

Источник: AP 2017

Комментарий главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона относительно законопроекта о новых санкциях против России появился в субботу, 29 июля, на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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«Почти единодушное одобрение конгрессом законопроекта о санкциях демонстрирует сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами», — говорится в заявлении Тиллерсона.

Глава Госдепа добавил, что Вашингтон надеется на установление сотрудничества между США и Россией по основным глобальным вопросам.

«И эти санкции больше не понадобятся», — сказал он.

«Мы будем тесно сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, чтобы наши послания в адрес России, Ирана и Северной Кореи были четко поняты», — заключил дипломат.

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На этой неделе законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи сначала был одобрен палатой представителей, а затем и сенатом. В Белом доме вслед за этим заявили, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный закон.

Президент России Владимир Путин в контексте данного законопроекта в четверг заявил, что бесконечно «терпеть хамство» невозможно. Вслед за этим в минувшую пятницу МИД России в качестве ответных мер предписал США до 1 сентября сократить общую численность персонала своего посольства в Москве и генконсульств в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке до 455 человек. Кроме того, с 1 августа Москва лишила американских дипломатов права на использование дачи в Серебряном Бору и склада на Дорожной улице в Москве.

Комментарии
1
Артем Рак
В следующий раз пусть подойдет к Трампу и даст ему под зад, посмотрим как это поможет ему улучшить отношение с президентом.
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