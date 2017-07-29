Госдеп объяснил новые санкции желанием улучшить отношения США и России

Источник: AP 2017

Комментарий главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона относительно законопроекта о новых санкциях против России появился в субботу, 29 июля, на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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«Почти единодушное одобрение конгрессом законопроекта о санкциях демонстрирует сильное желание американского народа видеть, что Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами», — говорится в заявлении Тиллерсона.

Глава Госдепа добавил, что Вашингтон надеется на установление сотрудничества между США и Россией по основным глобальным вопросам.

«И эти санкции больше не понадобятся», — сказал он.

«Мы будем тесно сотрудничать с нашими друзьями и союзниками, чтобы наши послания в адрес России, Ирана и Северной Кореи были четко поняты», — заключил дипломат.

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На этой неделе законопроект о новых санкциях в отношении России, Ирана и Северной Кореи сначала был одобрен палатой представителей, а затем и сенатом. В Белом доме вслед за этим заявили, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный закон.