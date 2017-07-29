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18:55 (мск), источник: Интерфакс

Рогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в Молдавию

Накануне Венгрия и Румыния не пустили самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространство.

Источник: AP 2017

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Россия примет персональные санкции в отношении лиц в Румынии, Венгрии, сорвавших визит российской делегации в Молдавию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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«Ответ будет, конечно. Он будет не столь эмоциональным, как первая реакция, но мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, в Бухаресте, в Будапеште, в Брюсселе. Мы установим лиц, которые принимали данное решение, и наши санкции будут выверены и очень адресны», — сказал он в субботу в интервью «Россия-24».

Накануне визит Рогозина в Кишинев был сорван из-за отказа Румынии пустить самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространство. Вице-премьер сообщил журналистам, что самолет также отказались принять на посадку в Будапеште, лайнер приземлился в Минске.

Из Белоруссии Рогозин вернулся в Москву.

Комментарии
1
Игорь Pikalor
А кто компенсирует неудобства простым пассажирам?! Рогозин?
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