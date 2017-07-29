Рогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в Молдавию

«Ответ будет, конечно. Он будет не столь эмоциональным, как первая реакция, но мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, в Бухаресте, в Будапеште, в Брюсселе. Мы установим лиц, которые принимали данное решение, и наши санкции будут выверены и очень адресны», — сказал он в субботу в интервью «Россия-24».