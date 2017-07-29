Утебеков попросил Погранслужбу КНБ наказать виновных за «выдуманный штраф»

Источник: Informburo.kz

Известный правозащитник Джохар Утебеков возмутился работой Погранслужбы КНБ в алматинском аэропорту. Подругу его супруги оштрафовали на 100 евро. Помимо этого, итальянская семья, приехавшая в гости в Казахстан, в связи со сложившейся ситуацией, понесла убытки в 700 евро. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«С этого года гражданам 45 развитых стран разрешили гостить у нас без визы 30 дней. Сабира приехала в Казахстан с семьёй на весь этот срок. Даже на ЭКСПО побывали. В аэропорт для возврата в Италию они прибыли в 23:40. До погранконтроля добрались около 00:30. Тут пограничники заявили, что в 00:00 пошёл 31-й день. Стало быть, трое детей Сабиры полчаса как незаконно топчут священную казахскую землю», — возмутился правозащитник.

Женщина недоумевала, как можно наказывать детей. По словам Утебекова, пограничники обязаны были пропустить их. Вместо этого они предложили ей с мужем возвращаться в Италию, а малолетних правонарушителей оставить в Казахстане. На рейс семью так и не пустили.

«На утро миграционная полиция Алмалинского района незаконно оштрафовала саму Сабиру как “принимающее лицо” по 518 статье КоАП. Наша знакомая не принимала детей, а сама с ними приехала из Италии в Казахстан. Она ничего не нарушала», — пишет адвокат.

По словам Джохара Утебекова, гостья потеряла кучу времени, нервов, 700 евро на замене билетов и 100 евро на штраф.

«Я прошу прокуратуру и МВД отменить этот выдуманный штраф, а Погранслужбу КНБ наказать виновных, превысивших полномочия. И ведь то же самое происходит с нашими гражданами за долги. Когда у нас перестанут снимать людей с рейса, портить им жизнь, убивать наш туризм?» — возмутился адвокат.