Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в ответ на санкции Россия ослабит США, «заберет» себе Европу
Люди, которые нанимают домработниц, счастливее других
Сын Собчак «поздравил» сестру с днем рождения
Как нас грабят платежные терминалы
Матвеев показал очень романтичное фото с Боярской
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Реакция Тимошенко на лишение Саакашвили украинского гражданства
Дональд Трамп: «Сколько раз Россию спасала погода»
Россиянин повредил 40 автомобилей в Польше
Переодевание за рулем автомобиля: последствия
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Отпуск с дымком
22:05 (мск), источник: Noi.md

Красносельский об отсутствии Додона на приднестровских мероприятиях

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что готов в будущем встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном, который не приехал на торжества, посвященные 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

Источник: Noi.md

«Я готов встретиться с Игорем Николаевичем в любом месте, будь то в Приднестровье, в городе Бендеры или же в Молдове. Есть что обсуждать. Вопросов, конечно, много», — сказал он журналистам в субботу.

Мероприятия, посвященные 25-летию миротворческой операции на берегах Днестра, прошли без участия вице-премьера России Дмитрия Рогозина, который не смог прилететь в Кишинев из-за запрета румынских властей, а также Додона.

Читайте также
Рогозин попросил принять меры против Румынии и Молдовы после авиаинцидента

Комментируя отсутствие на торжествах молдавского президента, Красносельский сказал: «Мероприятие было запланировано трехстороннее. Этот формат был разрушен. Вчера молдавская сторона официально сообщила, что ни миротворцы, ни представители Объединенной контрольной комиссии Объединенного военного командования от Молдовы в мероприятиях участвовать не будут. Следовательно, если бы сюда прибыл президент Додон, то кого бы он представлял?».

«Поэтому в таком случае исключалось участие Игоря Николаевича Додона в этих мероприятиях. И мы их провели как праздник Приднестровской Молдавской республики», — отметил лидер Приднестровья.

Президент Молдовы Игорь Додон написал, чтo не будет принимать участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье и проведет позже отдельную встречу с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Мифы» о запретах на выезд за пределы Молдовы (ВИДЕО)
Госдеп объяснил новые санкции желанием улучшить отношения с РФ
Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши
Путин помиловал двух осужденных за госизмену жительниц Сочи
Рогозин пообещал адресные санкции сорвавшим его визит в Молдавию
Ростуризм назвал число пострадавших россиян при пожаре в Турции
США сократят 745 сотрудников дипмиссии в России из-за санкций
СК возбудил дело по факту затопления сухогруза в Черном море
Спорт
Ефимова против Кинг, нас ждет новая серия Юлия Ефимова в воскресенье снова сразится с Лилли Кинг, но теперь на дистанции 50 м брассом
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь