Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране
КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил РИА Новости встречу с
КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил РИА Новости встречу с
Ранее Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что планирует 5 августа встретиться с президентом Молдавии на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани в Тегеране.
«Да, будет встреча с Дмитрием Рогозиным в Тегеране. Обсудим то, о чем не удалось поговорить в Кишиневе на этой неделе», — сказал Додон.
По его словам, также планируется обсудить инцидент с запретом Румынии на пролет российского самолета, на котором летел и Рогозин, через воздушное пространство этой страны.
В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем