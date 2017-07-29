Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране

Источник: РИА Новости

Ранее Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что планирует 5 августа встретиться с президентом Молдавии на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани в Тегеране.

Читайте также Рогозин пообещал персональные санкции сорвавшим его визит в Молдавию

«Да, будет встреча с Дмитрием Рогозиным в Тегеране. Обсудим то, о чем не удалось поговорить в Кишиневе на этой неделе», — сказал Додон.

По его словам, также планируется обсудить инцидент с запретом Румынии на пролет российского самолета, на котором летел и Рогозин, через воздушное пространство этой страны.