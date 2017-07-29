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22:49 (мск), источник: РИА Новости

Додон подтвердил встречу с Рогозиным в Тегеране

КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил РИА Новости встречу с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным в Тегеране.

Источник: РИА Новости

Ранее Рогозин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что планирует 5 августа встретиться с президентом Молдавии на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани в Тегеране.

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«Да, будет встреча с Дмитрием Рогозиным в Тегеране. Обсудим то, о чем не удалось поговорить в Кишиневе на этой неделе», — сказал Додон.

По его словам, также планируется обсудить инцидент с запретом Румынии на пролет российского самолета, на котором летел и Рогозин, через воздушное пространство этой страны.

В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

Комментарии
2
Ольга Воднева
Румыния осмелела слишком
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Александр Сунсин
Всех расстрелять!
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