Рогозин планирует встретиться Игорем Додоном 5 августа

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 июл -Sputnik. С лидером Молдовы Игорем Додоном заместитель главы правительства РФ Дмитрий Рогозин планирует встретиться в Иране, на инаугурации президента Хасана Роухани.

Произойдет это 5 августа, заявил Рогозин в субботу вечером в эфире телеканала «Россия-24».

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«Мы с ним вместе будем на инаугурации нового иранского президента Роухани в Тегеране и там запланирована наша с ним встреча на полях этих торжеств. Конечно, будет серьезный разговор, нам нужны гарантии, больше испытывать свое терпение и доверять гарантиям вот этих местечковых националистов мы не можем. Нам нужны четкие гарантии, которые смогут обеспечить нормальный диалог», — сказал Рогозин.

Кроме того, у вице-премьера также через неделю запланирована встреча с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.