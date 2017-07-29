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22:43 (мск), источник: Sputnik.md

Рогозин планирует встретиться Игорем Додоном 5 августа

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал в эфире телеканала «Россия 24» дату и место встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном, с которым не удалось увидеться накануне.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 29 июл -Sputnik. С лидером Молдовы Игорем Додоном заместитель главы правительства РФ Дмитрий Рогозин планирует встретиться в Иране, на инаугурации президента Хасана Роухани.

Произойдет это 5 августа, заявил Рогозин в субботу вечером в эфире телеканала «Россия-24».

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«Мы с ним вместе будем на инаугурации нового иранского президента Роухани в Тегеране и там запланирована наша с ним встреча на полях этих торжеств. Конечно, будет серьезный разговор, нам нужны гарантии, больше испытывать свое терпение и доверять гарантиям вот этих местечковых националистов мы не можем. Нам нужны четкие гарантии, которые смогут обеспечить нормальный диалог», — сказал Рогозин.

Кроме того, у вице-премьера также через неделю запланирована встреча с приднестровским лидером Вадимом Красносельским.

В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

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