Саакашвили отказался менять гражданство и просить убежища

Источник: AP 2017

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявляет, что не собирается принимать гражданство какой-либо другой страны или просить где-то политическое убежище.

Как заявил он в субботу в интервью грузинской телекомпании «Рустави-2», он считает себя гражданином Украины.

«Ни намерений, ни желания, ни планов просить политическое убежище в другой стране у меня нет», — подчеркнул Саакашвили.

По мнению Саакашвили, президент Петр Порошенко нарушил конституцию страны и международные обязательства Украины, лишив его гражданства.

Он отметил, что считает решение Порошенко незаконным актом.

Саакашвили заявил, что настроен оптимистично и сообщил, что осенью текущего года он и его команда собираются осуществить в Украине большую мобилизацию.

«Осенью планируем большую мобилизацию на Украине. Мы пройдем все правовые инстанции, и над этим работают украинские юристы и нам помогают и зарубежные юристы», — сказал он.

При этом Саакашвили считает, что президент Порошенко навредил сам себе этим решением, так как фактически признал его своим главным оппонентом, изгнав из страны.