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23:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Главе Росгвардии поручили руководство антитеррористической группировкой на Северном Кавказе

Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным указу о совершенствовании управления объединенной группировкой сил по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе, общее руководство объединенной антитеррористической группировкой в регионе будет осуществлять директор Росгвардии Виктор Золотов.

Источник: РИА "Новости"

Документ был размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

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Как следует из указа, к проведению контртеррористических операций в СКФО теперь будут привлекаться соединения, части и подразделения войск Росгвардии и ВС РФ, органы внутренних дел и их подразделения, органы и подразделения МЧС, ФСБ, ФСО, а также федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба.

При этом формирование состава объединенной группировки командующий будет осуществлять на основе предложений руководителей других ведомств в отношении их служащих, части же, которые входят в состав в Росгвардии, он будет определять самостоятельно.

Заместителей командующего с сохранением воинских должностей будут назначать министр обороны, министр внутренних дел, глава МЧС, директор ФСБ, директор ФСО. От каждого ведомства у командующего будет по одному заместителю.

Комментарии
1
Денис Сергеев.
Всё верно. Здесь надо работать на упреждение. Не разгребать постфктум, а не допустить.
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