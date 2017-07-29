Главе Росгвардии поручили руководство антитеррористической группировкой на Северном Кавказе

Источник: РИА "Новости"

Документ был размещен в субботу на официальном портале правовой информации.

Читайте также Путин призвал Росгвардию бороться с любыми попытками дестабилизации

Как следует из указа, к проведению контртеррористических операций в СКФО теперь будут привлекаться соединения, части и подразделения войск Росгвардии и ВС РФ, органы внутренних дел и их подразделения, органы и подразделения МЧС, ФСБ, ФСО, а также федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба.

При этом формирование состава объединенной группировки командующий будет осуществлять на основе предложений руководителей других ведомств в отношении их служащих, части же, которые входят в состав в Росгвардии, он будет определять самостоятельно.