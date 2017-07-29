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23:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Дамаск сообщил о десяти погибших в результате удара ВВС коалиции

Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по мирному населению провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 мирных жителей. Об этом сообщает SANA со ссылкой на источники в городе Меядин.

Источник: Reuters

Как рассказали собеседники агентства, бомбовые удары по инфраструктуре и жилым строениям были нанесены по окрестностям Меядина.

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В одном из домов погибли три жителя, в другом — еще семь человек из одной семьи.

Во вторник сообщалось, что ВВС возглавляемой США международной коалиции атаковали здание тюрьмы в Ракке. При ударе погибли не менее 30 человек. В начале месяца в результате удара по сирийской провинции Хасеке погибли, по меньшей мере, девять мирных жителей, а в конце июня авиаудар коалиции унес жизни 40 человек.

Напомним, в июле на юго-западе Сирии вступило в действие перемирие, ставшее первым результатом переговоров президентов России и США в Гамбурге. Владимир Путин назвал договоренность с Дональдом Трампом «одним из прорывов», который может создать предпосылки для решения сирийской проблемы в целом.

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