Дамаск сообщил о десяти погибших в результате удара ВВС коалиции

Источник: Reuters

Как рассказали собеседники агентства, бомбовые удары по инфраструктуре и жилым строениям были нанесены по окрестностям Меядина.

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В одном из домов погибли три жителя, в другом — еще семь человек из одной семьи.

Во вторник сообщалось, что ВВС возглавляемой США международной коалиции атаковали здание тюрьмы в Ракке. При ударе погибли не менее 30 человек. В начале месяца в результате удара по сирийской провинции Хасеке погибли, по меньшей мере, девять мирных жителей, а в конце июня авиаудар коалиции унес жизни 40 человек.