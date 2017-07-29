Дамаск сообщил о десяти погибших в результате удара ВВС коалиции
Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по мирному населению провинции
Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по мирному населению провинции
Как рассказали собеседники агентства, бомбовые удары по инфраструктуре и жилым строениям были нанесены по окрестностям Меядина.
В одном из домов погибли три жителя, в другом — еще семь человек из одной семьи.
Во вторник сообщалось, что ВВС возглавляемой США международной коалиции атаковали здание тюрьмы в Ракке. При ударе погибли не менее 30 человек. В начале месяца в результате удара по сирийской провинции Хасеке погибли, по меньшей мере, девять мирных жителей, а в конце июня авиаудар коалиции унес жизни 40 человек.
Напомним, в июле на