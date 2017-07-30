ЕС начал санкционную процедуру в отношении Польши

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На сайте ЕС высказывается озабоченность некоторыми моментами принимаемого Польшей пакета законов. В частности, в нем установлен разный пенсионный возраст для мужчин-судей и женщин-судей — 65 и 60 лет соответственно. Еврокомиссия считает это дискриминацией по половому признаку.

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Также недовольство еврокомиссаров вызвали полномочия министра юстиции, в соответствии с которыми ему предоставлено право продлевать мандат судей, достигших пенсионного возраста, а также увольнять и назначать председателей суда, что, по мнению ЕК, ставит под угрозу независимость судебной системы страны.

Уведомительное письмо является первым этапом санкционной процедуры. После получения ответа, Еврокомиссия должна вынести заключение. Это же необходимо сделать и в том случае, если ответа от Польши не последует.

Напомним, 22 июля польский Сенат одобрил законопроект о реформе Верховного суда. В нем была оговорена отставка всех судей после вступления закона в силу. Некоторые из них, впрочем, могли сохранить должность по решению министра юстиции.