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09:52 (мск), источник: БЕЛТА

ЕС начал санкционную процедуру в отношении Польши

Европейская комиссия объявила о запуске санкционной процедуры в отношении Польши из-за вызвавшей споры в обществе судебной реформы, передают информагентства. Официальной Варшаве дали месяц на то, что сформулировать ответ.

Источник: БЕЛТА

На сайте ЕС высказывается озабоченность некоторыми моментами принимаемого Польшей пакета законов. В частности, в нем установлен разный пенсионный возраст для мужчин-судей и женщин-судей — 65 и 60 лет соответственно. Еврокомиссия считает это дискриминацией по половому признаку.

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Также недовольство еврокомиссаров вызвали полномочия министра юстиции, в соответствии с которыми ему предоставлено право продлевать мандат судей, достигших пенсионного возраста, а также увольнять и назначать председателей суда, что, по мнению ЕК, ставит под угрозу независимость судебной системы страны.

Уведомительное письмо является первым этапом санкционной процедуры. После получения ответа, Еврокомиссия должна вынести заключение. Это же необходимо сделать и в том случае, если ответа от Польши не последует.

Напомним, 22 июля польский Сенат одобрил законопроект о реформе Верховного суда. В нем была оговорена отставка всех судей после вступления закона в силу. Некоторые из них, впрочем, могли сохранить должность по решению министра юстиции.

Принятие поправок привело к протестам, чьи участники считают закон «антиконституционным». ЕС, со своей стороны, пригрозил Польше санкциями. На фоне этого президент страны Анджей Дуда пообещал наложить вето на два законопроекта из трех.

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