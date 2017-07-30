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03:13 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что Китай ничего не делает для решения проблемы КНДР

Президент США отметил, что «чрезвычайно разочарован» бездействием Пекина в вопросе урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Источник: Reuters
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ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Китай не принимает никаких активных мер во взаимодействии с США для урегулирования кризиса вокруг ядерных и ракетных разработок КНДР.

Такое обвинение выдвинул в субботу в адрес официального Пекина президент США Дональд Трамп.

Он подверг критике действия КНР на данном направлении. «Я чрезвычайно разочарован в Китае», — подчеркнул американский лидер, оставивший серию записей на эту тему в Twitter.

«Наши [американские] прежние глупые лидеры позволили им [китайцам] зарабатывать сотни миллиардов долларов в год на [двусторонней] торговле. Однако они [китайские руководители] ничего не делают для нас с Северной Кореей, только говорят. Мы больше не позволим, чтобы это продолжалось. Китай легко мог решить эту проблему!» — написал Трамп.

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Комментарии
2
edward baranoff
При желании Китай может обрушить всю экономику США.
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максим !!!
ох и не поздоровится же сырьевым рынкам в случае потенциальной торговой войны двух крупнейших мировых экономик .
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