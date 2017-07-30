Китай продемонстрировал на параде в честь 90-летия НОАК новейшую МБР DF-31AG

Источник: AP 2017

ПЕКИН, 30 июля. /ТАСС/. КНР впервые продемонстрировала в воскресенье на параде в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК) новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) национальной разработки DF-31AG.

Как отмечается в репортаже Центрального телевидения Китая, максимальная дальность ракеты превышает 10 тыс. км.

Источник: AP 2017

В параде принимают участие 12 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники, среди которой более 100 самолетов. Ожидается, что многие образцы вооружений будут продемонстрированы впервые.

Источник: AP 2017

История НОАК восходит к Наньчанскому восстанию 1 августа 1927 года, когда расквартированные в городе Наньчан части гоминьдановской армии выступили против антикоммунистического переворота, устроенного партией Гоминьдан. В ходе Наньчанского восстания сложилось ядро будущего военно-политического руководства КНР.

Источник: AP 2017

История парадов

Военные парады с 1949-го по 1959-й проводились ежегодно в День образования КНР — 1 октября. Однако затем в целях экономии бюджета руководство страны решило устраивать такие смотры лишь по случаю круглых дат — каждые 10 лет. Так, парад был проведен в честь 15-летия образования республики в 1964 году, однако уже в 1966-м в Китае началась Культурная революция, и подобные мероприятия были вновь упразднены.

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В 1980-х годах «второе поколение» руководителей КНР во главе с Дэн Сяопином решило восстановить эту традицию, которая так сближала военных и рядовых граждан.

Уже в 1984 году в рамках национального праздника по главным площадям страны вновь торжественным маршем прошли войска. После этого военные парады проводились лишь по случаю круглых дат — они состоялись в 50-ю и 60-ю годовщину образования КНР в 1999 и 2009 годах, соответственно.