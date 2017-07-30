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06:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Боливии назвал США угрозой для ООН из-за антироссийских санкций

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что США являются угрозой для ООН из-за принятого Конгрессом законопроекта о новых санкциях в отношении России. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

Источник: Reuters

«США вновь планируют ввести против России противоречащие международному праву односторонние санкции. Боливия отвергает это. Подобными санкциями США показывают, что они являются угрозой многостороннему миру, международному праву и ООН», — пояснил Моралес.

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27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ под названием «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу.

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За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.

В случае утверждения законопроекта американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

29 июля госсекретарь Тиллерсон заявил, что санкции означают желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что это высказывание «не может вызывать ничего, кроме недоумения», в Совете Федерации назвали слова американского дипломата «иезуитской логикой».

Комментарии
6
Иван Петров
"29 июля госсекретарь Тиллерсон заявил, что санкции означают желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений."
Так что, американцы не поняли, что Россия отъёмом дипсобственности и высылкой дипломатов хочет того же самого?
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Сигнатюр Огнева
Если захотят сомалийские пираты в этот строй встатъ - встанут и тебе хотъ поносом улейся , ну никак не изменитъ ход истории. И чего ёрничаешъ поппусту????
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Андрей .
хотят на колени поставить.., не получится！
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