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06:59 (мск), источник: Lenta.Ru

СМИ узнали о планах Вашингтона созвать экстренное заседание Совбеза ООН по КНДР

США хотят созвать в понедельник экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить недавний запуск ракеты в КНДР. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

Источник: AP 2017

Отмечается, что США хотят обсудить возможные варианты ответа международного сообщества на нарушение Пхеньяном соответствующих резолюций ООН.

Инфографика
Куда могут долететь ракеты КНДР

При этом постпред США при ООН Никки Хейли пояснила журналистам, что официального запроса на экстренный созыв в Аппарат всемирной организации от Вашингтона не поступало.

29 июля КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты «Хвасон-14». Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что испытание не представляло угрозы для соседних государств, однако является «строгим предупреждением для США».

Позднее в Госдепе заявили, что решительно осуждают второй с начала месяца запуск. Госсекретарь Рекс Тиллерсон возложил особую ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР на Россию и Китай, поскольку, по его утверждению, Москва и Пекин позволяют Пхеньяну разрабатывать свои ядерную и ракетную программы, тогда как Вашингтон ищет возможности для мирной денуклеаризации Корейского полуострова и никогда не признает право КНДР на ядерное оружие.

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