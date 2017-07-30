СМИ узнали о планах Вашингтона созвать экстренное заседание Совбеза ООН по КНДР

При этом постпред США при ООН Никки Хейли пояснила журналистам, что официального запроса на экстренный созыв в Аппарат всемирной организации от Вашингтона не поступало.

Позднее в Госдепе заявили, что решительно осуждают второй с начала месяца запуск. Госсекретарь Рекс Тиллерсон возложил особую ответственность за растущую напряженность вокруг КНДР на Россию и Китай, поскольку, по его утверждению, Москва и Пекин позволяют Пхеньяну разрабатывать свои ядерную и ракетную программы, тогда как Вашингтон ищет возможности для мирной денуклеаризации Корейского полуострова и никогда не признает право КНДР на ядерное оружие.