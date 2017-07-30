Польша прокомментировала запуск санкций со стороны Евросоюза
Варшава приняла к сведению решение ЕС о запуске санкционной процедуры и готова вновь предоставить развернутый ответ на обвинения.
Варшава приняла к сведению решение ЕС о запуске санкционной процедуры и готова вновь предоставить развернутый ответ на обвинения.
Об этом говорится в заявлении польского МИД, опубликованном на сайте ведомства.
29 июля Евросоюз выразил недовольство проходящей в Польше судебной реформой, которая идет вразрез с общеевропейским законодательством.
Члены ЕК считают, что таким образом под угрозу ставятся независимость системы и принцип несменяемости судей. Еврокомиссия направила официальную рекомендацию польским властям, дающую стране месяц на устранение претензий.
В польском МИД пояснили, что «роль председателей судов в судебной системе Польши носит преимущественно административный характер».
Ранее советник президента Польши по международным делам Кшиштоф Щерский заявил, что «ЕК встала на путь, ведущий в никуда», поскольку не имеет компетенции в вопросе польской судебной реформы, передает РИА Новости.
В случае принятия санкций в отношении Варшавы, Польша может быть лишена права голоса в Европейском Совете.