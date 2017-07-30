И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил военных моряков
30 июля Россия отмечает День своего
30 июля Россия отмечает День своего
30 июля Россия отмечает День своего
«Уважаемые военные моряки! Дорогие ветераны Тихоокеанского флота! Жители Владивостока — Города воинской славы! От всей души поздравляю вас с наступающим Днем
Славная история нашего военного флота бережно сохраняется и в названиях улиц Владивостока: адмиралов Кузнецова, Юмашева, Фокина, Спиридонова, Горшкова,
Сегодня
От берегов Владивостока военные корабли уходят на задания. Мы всегда ждем их из дальних походов, с почетом и радостью встречаем на родине. На счету моряков Тихоокеанского флота — сотни спасательных операций, официальные и дружеские визиты во многие страны мира, а также уникальные гидрографические исследования.
Желаю
С праздником — Днем
Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов.