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09:57 (мск), источник: VLADNEWS

И.о. главы Владивостока Константин Межонов поздравил военных моряков

30 июля Россия отмечает День своего Военно-морского флота.

Источник: VLADNEWS

30 июля Россия отмечает День своего Военно-морского флота, сообщает РИА VladNews. С праздником военных моряков поздравил исполняющий обязанности главы города Владивосток Константин Межонов:

«Уважаемые военные моряки! Дорогие ветераны Тихоокеанского флота! Жители Владивостока — Города воинской славы! От всей души поздравляю вас с наступающим Днем Военно-морского флота! Этот праздник имеет особое значение для каждого из нас. Ведь именно военными моряками 157 лет назад был основан Владивосток — форпост России на Тихом океане.

Славная история нашего военного флота бережно сохраняется и в названиях улиц Владивостока: адмиралов Кузнецова, Юмашева, Фокина, Спиридонова, Горшкова, Героев-тихоокеанцев. Военные моряки пользуются у нас особым уважением, ими по праву гордится наш город.

Сегодня моряки-тихоокеанцы хранят верность лучшим традициям российского флота, гордо несут Андреевский флаг в акваториях и портах мирового океана. Личный состав Краснознаменного Тихоокеанского флота постоянно совершенствует боевое мастерство, с честью выполняя задачи по защите стратегических интересов нашей страны.

От берегов Владивостока военные корабли уходят на задания. Мы всегда ждем их из дальних походов, с почетом и радостью встречаем на родине. На счету моряков Тихоокеанского флота — сотни спасательных операций, официальные и дружеские визиты во многие страны мира, а также уникальные гидрографические исследования.

Желаю морякам-тихоокеанцам новых успехов в совершенствовании боевой выучки, воинского профессионализма.

С праздником — Днем Военно-морского Флота России!

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов.

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