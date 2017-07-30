Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем ВМФ

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область вместе со всей страной отмечает День Военно-морского флота России в воскресенье, 30 июля. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель областной Думы Владимир Нетесов обратились к воронежцам в праздник. Первые лица напомнили, что история военно-морского флота страны насчитывает более трехсот лет, «овеянных легендарными победами и героическими поступками». Руководство области отметило, что матросы и офицеры всегда показывали пример беззаветной отваги, доблести и преданности Родине.

— Сегодня ВМФ является одним из главных слагаемых обороноспособности России. Мы гордимся, что история отечественного флота неразрывно связана с нашим краем. На воронежских верфях по Указу Петра I построили первые военные суда, положившие начало становлению и развитию России как мощной морской державы. Сейчас воронежцам и гостям столицы Черноземья об этом наглядно напоминает корабль-музей «Гото Предестинация», представляющий точную копию своего легендарного прототипа, — добавили Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.