Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежцев с Днем ВМФ
Первые лица региона пожелали военным морякам и всем жителям области здоровья, оптимизма, мира, успехов в службе и труде на благо Отечества.
Первые лица региона пожелали военным морякам и всем жителям области здоровья, оптимизма, мира, успехов в службе и труде на благо Отечества.
Воронежская область вместе со всей страной отмечает День
— Сегодня ВМФ является одним из главных слагаемых обороноспособности России. Мы гордимся, что история отечественного флота неразрывно связана с нашим краем. На воронежских верфях по Указу Петра I построили первые военные суда, положившие начало становлению и развитию России как мощной морской державы. Сейчас воронежцам и гостям столицы Черноземья об этом наглядно напоминает
Первые лица региона пожелали военным морякам и всем жителям области здоровья, оптимизма, мира, успехов в службе и труде на благо Отечества.