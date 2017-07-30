Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Анджелина Джоли рассказала, как перенесла паралич лицевого нерва
Посол США выразил «категорическое возражение» против действий РФ
Стала известна причина смерти первого советского миллионера
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Кейт Хадсон побрилась налысо ради роли
Вернулся к работе: Джонни Депп в новом образе на съемках
Россиянин повредил 40 автомобилей в Польше
Переодевание за рулем автомобиля: последствия
СМИ: Андрей Кончаловский рассказал о семейной драме
Губернатор Запорожья: Растут протестные настроения
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
СМИ: Барак Обама разводится с 53-летней женой
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
8Уникальные витрины Могадишо
14События недели в фотографиях
11:18 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Военно-Морской флот — гарант мира и стабильности»

В воскресенье, 30 июля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил ветеранов, действующих матросов, мичманов и офицеров Военно-Морского флота с профессиональным праздником.

«Наш флот имеет славную историю и богатые традиции. Навечно вписаны в ратную летопись Российского государства громкие победы Федора Федоровича Ушакова, Павла Степановича Нахимова и многих других знаменитых флотоводцев, подвиги, совершенные военными моряками в годы Великой Отечественной войны», — отметил глава региона.

По его словам, сегодня Военно-Морской Флот представляет собой грозную силу, его боевая мощь является гарантом мира и стабильности не только в приграничье, но и на просторах мирового океана.

«Морскую закалку получили тысячи жителей Самарской области. И сегодня они с гордостью вспоминают свои флотские будни. Уверен, что наши ребята и впредь будут достойно нести службу на водных рубежах Российской Федерации,» — подчеркнул руководитель области в поздравлении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе
Трамп заявил о разочаровании бездействием Китая по проблеме КНДР
Польша ответила на запуск санкций Евросоюза в отношении себя
Китай продемонстрировал новейшую технику на военном параде
На месте крушения сухогруза вблизи Крыма возобновились поиски
СМИ узнали о возможных санкциях арабских стран против Катара
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад
В ночном клубе в Германии произошла стрельба
Спорт
«Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Самые красивые детские сады (фото)
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Петербургские отели поставили рекорд по тарифам
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь