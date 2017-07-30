Николай Меркушкин: «Военно-Морской флот — гарант мира и стабильности»

«Наш флот имеет славную историю и богатые традиции. Навечно вписаны в ратную летопись Российского государства громкие победы Федора Федоровича Ушакова, Павла Степановича Нахимова и многих других знаменитых флотоводцев, подвиги, совершенные военными моряками в годы Великой Отечественной войны», — отметил глава региона.

По его словам, сегодня Военно-Морской Флот представляет собой грозную силу, его боевая мощь является гарантом мира и стабильности не только в приграничье, но и на просторах мирового океана.