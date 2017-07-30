Николай Меркушкин: «Военно-Морской флот — гарант мира и стабильности»
В воскресенье, 30 июля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил ветеранов, действующих матросов, мичманов и офицеров
В воскресенье, 30 июля, губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравил ветеранов, действующих матросов, мичманов и офицеров
«Наш флот имеет славную историю и богатые традиции. Навечно вписаны в ратную летопись Российского государства громкие победы Федора Федоровича Ушакова, Павла Степановича Нахимова и многих других знаменитых флотоводцев, подвиги, совершенные военными моряками в годы Великой Отечественной войны», — отметил глава региона.
По его словам, сегодня
«Морскую закалку получили тысячи жителей Самарской области. И сегодня они с гордостью вспоминают свои флотские будни. Уверен, что наши ребята и впредь будут достойно нести службу на водных рубежах Российской Федерации,» — подчеркнул руководитель области в поздравлении.