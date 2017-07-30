Путин в Петербурге принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл на Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Верховный главнокомандующий совершает обход на катере кораблей, выстроившихся перед началом парада на рейде Невы у Адмиралтейской набережной.

Во время обхода глава государства поздравляет экипажи каждого из кораблей с Днем Военно-морского флота.

После этого президент будет наблюдать за парадом с установленной на набережной трибуны.

Впервые за всю историю военно-морских парадов в Санкт-Петербурге в торжественных мероприятиях примут участие более пяти тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Минобороны

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Всего в параде примут участие около 50 кораблей и подводных лодок, над городом пролетят более 40 самолетов и вертолетов морской авиации. Зрители смогут увидеть тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», самую большую в мире атомную подводную лодку «Дмитрий Донской», ряд новейших кораблей ВМФ — десантный «Иван Грен», фрегат «Адмирал Макаров», субмарины «Великий Новгород» и «Владикавказ». В празднике будут участвовать и корабли из Китая — эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху», которые на днях провели на Балтике совместные с российскими моряками учения «Морское взаимодействие».

Над Петербургом в день парада пролетят корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и сменяющие их многофункциональные Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М и другие машины. Также в воздушной части парада будут представлены новейшие вертолеты Ка-52К «Катран» (палубная версия ударных «Аллигаторов») и традиционные флотские Ка-27 и Ка-29, а также транспортно-боевые Ми-8 и Ми-24ВП.