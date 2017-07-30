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12:21 (мск), источник: Sputnik.md

Президент отбывает из Молдовы на десять дней

Игорь Додон в социальных сетях рассказал, куда уезжает и какие проведет встречи.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон уезжает на десять дней из страны. Об этом глава государства написал на своей официальной странице в Facebook.

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«Я уезжаю на десять дней. С 1-го до 4-го августа я буду на Святой горе Афон, а с 5-го по 8-го я отправлюсь с визитом в Иран для участия в торжественной церемонии инаугурации президента Хасана Роухани. В Тегеране я буду проводить различные двусторонние встречи с высокопоставленными представителями различных стран мира», — написал Додон.

В Тегеране лидер Молдовы Игорь Додон встретится с заместителем главы правительства РФ Дмитрием Рогозиным, который так и не долетел в Кишинев. В пятницу румынские власти под предлогом «санкционной персоны» не дали пересечь воздушное пространство страны самолету российской авиакомпании S7, в котором находились 165 пассажиров, включая 11 детей, а также Дмитрий Рогозин.

Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдову, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву, не встретившись с президентом Молдовы Игорем Додоном.

И теперь, когда Додон посетит Тегеран, у двух политиков появится возможность обсудить проблемы, о которых, они хотели поговорить в республике.

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