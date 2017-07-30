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11:39 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад

Президент России Владимир Путин принял первый в новейшей истории страны Главный военно-морской парад. В смотре участвовали более пяти тысяч моряков, десятки боевых кораблей и единиц флотской авиации.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. В акватории Невы и на Кронштадтском рейде прошел парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Были показаны боевые корабли и подводные лодки, над небом Санкт-Петербурга пролетела авиация Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

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Боевые корабли и собратья

На парад прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения «Дмитрий Донской» — самой тяжелой подлодкой в мире. Корабли специально перешли с места постоянного базирования в Североморске, пройдя Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря.

Можно было увидеть и собратьев «Дмитрия Донского»: подводные лодки проекта 877 («Дмитров», «Владикавказ») и 636.3 («Колпино», «Великий Новгород»).

Кроме них на параде показали крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Горшков», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», большие десантные корабли «Минск», «Иван Грен» и «Александр Шабалин», малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные, десантные и противодиверсионные катера. В параде также впервые приняли участие китайские корабли — эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху», которые совместно с российскими коллегами провели на Балтике учение «Морское взаимодействие».

Сторожевой корабль "Стойкий" (справа) и десантный катер проекта 1176 "Акула" во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге | Источник: РИА "Новости"

В воздушной части парада были представлены корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и приходящие им на смену Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М. Над Петербургом также пролетели новейшие вертолеты Ка-52К «Катран», флотские Ка-27 и Ка-29, а также транспортно-боевые Ми-8 и Ми-24ВП.

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Тактико-технические характеристики представленной на параде техники можно было узнать прямо во время парада, в специальном онлайн-приложении, опубликованном Министерством обороны.

Весь офицерский состав был одет в форму нового образца белого цвета. У матросов и старшин, проходящих службу по призыву, парадная форма осталась практически неизменной со времен Российского императорского флота.

Мужество, поиск и талант

Президент Владимир Путин поздравил российских моряков, напомнив, что история России неразрывно связана с победами ее «отважного, неустрашимого Военно-морского флота». Глава государства отметил, что статус страны как мощной военно-морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей и смелым поиском первооткрывателей.

Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством.
Владимир Путин

По словам президента, моряками современного ВМФ будут гордиться их дети и внуки. «Уверен в этом, потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях и в боевых операциях», — подчеркнул он.

«Спасибо всем, кто ждёт вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу», — заключил президент.

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге | Источник: РИА "Новости"

Рукопашный бой, школа юнг и песни на Дворцовой

На празднование дня ВМФ в Петербург со всей страны съехались ветераны военно-морского флота. Подготовлена обширная программа, ее центральным местом станет Дворцовая площадь, где пройдет выставка якорей и большой концерт с участием Адмиралтейского оркестра, Людмилы Сенчиной, экс-вокалиста группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова и «Хора Турецкого».

В парке трехсотлетия Санкт-Петербурга открыта фотоэкспозиция «Петербург — парусная столица России». Там также будут учить гостей праздника морскому делу, в частности, вязать морские узлы, для детей откроется школа юнг. Кульминацией празднования станет показательное выступление морских пехотинцев, которые покажут приемы рукопашного боя. В акватории Финского залива пройдет парусная регата и гонки городских яхт-клубов.

Праздник завершится фейерверком в 22:30.

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Комментарии
4
А. Д.
Поздравляю всех Военных моряков, ветеранов ВМФ и кораблестроителей России с днем Военно-Морского флота!
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Елена Гольмгрен
28 июля была на Генеральной репетиции. Очень понравилось. Обычно у нас на Неве корабли просто стояли. А тут прошли в строю. Жаль, что корабли небольшие, но понятно почему. Наши огромные корабли и лодки Неву с набережной разнесли бы в клочья. Все равно здорово! А сейчас смотрела по ТВ. Работа операторов выше всяких похвал! Грандиозно! Превосходные
неожиданные ракурсы. Как же хорош любимый город! Горжусь своей страной!
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САНЯ ВЕТРОВ
Самые искренние поздравления морякам и всей стране, гордость за то что сумели сохранить традиции и возрождается строительство новых кораблей и военно-морской техники...проводиться обучение кадров...Сохранилось вопреки предателям и ворам 90х которые пилили на металл атомные крессера....офицеров вынуждали работать челноками или охранниками казино или барделей...Россия не Польша или Прибалтике вынужденная иметь две надувные лодки ...и считать что их закроет НАТО...Россия самодостаточная как бы всякие Гозманы и Сытины не морщились...Ура Росси! Ура ВМФ!
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