В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад
Президент России Владимир Путин принял первый в новейшей истории страны Главный
Президент России Владимир Путин принял первый в новейшей истории страны Главный
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. В акватории Невы и на Кронштадтском рейде прошел парад в честь Дня
Боевые корабли и собратья
На парад прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения «Дмитрий Донской» — самой тяжелой подлодкой в мире. Корабли специально перешли с места постоянного базирования в Североморске, пройдя Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря.
Можно было увидеть и собратьев «Дмитрия Донского»: подводные лодки проекта 877 («Дмитров», «Владикавказ») и 636.3 («Колпино», «Великий Новгород»).
Кроме них на параде показали крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Горшков», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», большие десантные корабли «Минск», «Иван Грен» и «Александр Шабалин», малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные, десантные и противодиверсионные катера. В параде также впервые приняли участие китайские корабли — эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху», которые совместно с российскими коллегами провели на Балтике учение «Морское взаимодействие».
В воздушной части парада были представлены корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и приходящие им на смену Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М. Над Петербургом также пролетели новейшие вертолеты Ка-52К «Катран», флотские Ка-27 и Ка-29, а также
Весь офицерский состав был одет в форму нового образца белого цвета. У матросов и старшин, проходящих службу по призыву, парадная форма осталась практически неизменной со времен Российского императорского флота.
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Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством.
По словам президента, моряками современного ВМФ будут гордиться их дети и внуки. «Уверен в этом, потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях и в боевых операциях», — подчеркнул он.
«Спасибо всем, кто ждёт вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу», — заключил президент.
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