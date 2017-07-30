В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 июл — РИА Новости. В акватории Невы и на Кронштадтском рейде прошел парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России. Были показаны боевые корабли и подводные лодки, над небом Санкт-Петербурга пролетела авиация Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

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Боевые корабли и собратья

На парад прибыл флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» вместе с подводным ракетным крейсером стратегического назначения «Дмитрий Донской» — самой тяжелой подлодкой в мире. Корабли специально перешли с места постоянного базирования в Североморске, пройдя Баренцево, Норвежское, Северное и Балтийское моря.

Можно было увидеть и собратьев «Дмитрия Донского»: подводные лодки проекта 877 («Дмитров», «Владикавказ») и 636.3 («Колпино», «Великий Новгород»).

Кроме них на параде показали крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Горшков», корветы «Стойкий» и «Сообразительный», большие десантные корабли «Минск», «Иван Грен» и «Александр Шабалин», малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные, десантные и противодиверсионные катера. В параде также впервые приняли участие китайские корабли — эсминец «Хэфэй», фрегат «Юньчэн» и судно обеспечения «Ломаху», которые совместно с российскими коллегами провели на Балтике учение «Морское взаимодействие».

Сторожевой корабль "Стойкий" (справа) и десантный катер проекта 1176 "Акула" во время главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге | Источник: РИА "Новости"

В воздушной части парада были представлены корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и приходящие им на смену Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М. Над Петербургом также пролетели новейшие вертолеты Ка-52К «Катран», флотские Ка-27 и Ка-29, а также транспортно-боевые Ми-8 и Ми-24ВП.

Тактико-технические характеристики представленной на параде техники можно было узнать прямо во время парада, в специальном онлайн-приложении, опубликованном Министерством обороны.

Весь офицерский состав был одет в форму нового образца белого цвета. У матросов и старшин, проходящих службу по призыву, парадная форма осталась практически неизменной со времен Российского императорского флота.

Мужество, поиск и талант

Президент Владимир Путин поздравил российских моряков, напомнив, что история России неразрывно связана с победами ее «отважного, неустрашимого Военно-морского флота». Глава государства отметил, что статус страны как мощной военно-морской державы был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей и смелым поиском первооткрывателей.

Сегодня Военно-Морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством. Владимир Путин

По словам президента, моряками современного ВМФ будут гордиться их дети и внуки. «Уверен в этом, потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях и в боевых операциях», — подчеркнул он.

«Спасибо всем, кто ждёт вас у семейного очага, согревает вас любовью. Благодарю вас за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу», — заключил президент.

Верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин на катере совершает обход кораблей, выстроившихся перед началом парада по случаю Дня Военно-морского флота РФ, на рейде Невы в Санкт-Петербурге | Источник: РИА "Новости"

Рукопашный бой, школа юнг и песни на Дворцовой

На празднование дня ВМФ в Петербург со всей страны съехались ветераны военно-морского флота. Подготовлена обширная программа, ее центральным местом станет Дворцовая площадь, где пройдет выставка якорей и большой концерт с участием Адмиралтейского оркестра, Людмилы Сенчиной, экс-вокалиста группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова и «Хора Турецкого».

В парке трехсотлетия Санкт-Петербурга открыта фотоэкспозиция «Петербург — парусная столица России». Там также будут учить гостей праздника морскому делу, в частности, вязать морские узлы, для детей откроется школа юнг. Кульминацией празднования станет показательное выступление морских пехотинцев, которые покажут приемы рукопашного боя. В акватории Финского залива пройдет парусная регата и гонки городских яхт-клубов.

Праздник завершится фейерверком в 22:30.