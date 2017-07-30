Шотландия забеспокоилась о виски в связи с Brexit

Министр экономики Шотландии Кит Браун напомнил, что экспорт алкогольного напитка приносит стране четыре миллиарда фунтов стерлингов (5,25 миллиарда долларов) в год.
«Очень важно, чтобы мы сохранили надежную правовую защиту в отношении шотландского виски, поэтому я потребовал разъяснений от правительства Великобритании, был ли этот вопрос частью переговоров в ходе визита министра внешней торговли в США», — пояснил он.
Браун также указал на недопустимость рассмотрения британским кабмином «торговых сделок, которые угрожают ценности и репутации шотландских продуктов». Отдельно от отметил беспорядок, который, по его словам, лежит в основе позиции королевства по Brexit.