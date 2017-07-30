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12:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Шотландия забеспокоилась о виски в связи с Brexit

Правительство Шотландии обратилось в Лондон с требованием защитить на законодательном уровне экспорт шотландского виски после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает BBC News.

Источник: AP 2017
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Министр экономики Шотландии Кит Браун напомнил, что экспорт алкогольного напитка приносит стране четыре миллиарда фунтов стерлингов (5,25 миллиарда долларов) в год.

«Очень важно, чтобы мы сохранили надежную правовую защиту в отношении шотландского виски, поэтому я потребовал разъяснений от правительства Великобритании, был ли этот вопрос частью переговоров в ходе визита министра внешней торговли в США», — пояснил он.

Браун также указал на недопустимость рассмотрения британским кабмином «торговых сделок, которые угрожают ценности и репутации шотландских продуктов». Отдельно от отметил беспорядок, который, по его словам, лежит в основе позиции королевства по Brexit.

Комментарии
1
Иван Петров
Отделение решит сию проблему.
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