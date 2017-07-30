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14:27 (мск), источник: Sputnik.by

Эксперт о запуске санкций в отношении Польши со стороны ЕС

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич прокомментировал радио Sputnik Беларусь ситуацию с применением санкций Евросоюза в отношении Польши.

Источник: Sputnik.by

Евросоюз настоятельно рекомендует Польше не принимать изменений в национальной судебной системе, в противном случае — санкции, в виде лишения Варшавы права голоса в Совете ЕС. Суть и характер антипольских санкций радио Sputnik Беларусь прокомментировал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

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«Польша блестяще реализовала все возможности, связанные со вступлением в Евросоюз, и выторговала лучшие условия по сельскохозяйственной политике.

Польша умудрилась не вступить в зону евро. В этих условиях некоторое «головокружение от успехов» в развитии отношений с ЕС привело к текущему кризису.

Польские судебные реформы стали последней каплей, переполнившей чашу терпения Брюсселя. Это сигнал Варшаве о том, что при всей идентичности подходов Польши и ЕС к экономике, нельзя выстраивать политическую системы в стиле «позднего Пилсудского», — считает эксперт.

МИД Польши выступил с заявлением, в котором «принял к сведению решение Еврокомиссии о начале процедуры за невыполнение обязательств страны-члена».

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