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13:52 (мск), источник: РИА Новости

Самолеты коалиции во главе с США нанесли удар по больнице в Сирии

Бомбардировке подверглась больница Аиша в поселении Абукемаль, шесть человек погибли и десять получили ранения. За последний месяц это уже четвертый авианалет, при котором погибли мирные граждане.

Источник: AP 2017

БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по поселению Абукемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, шесть человек погибли и 10 получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, бомбардировке подверглась больница Аиша и спортивный клуб в Абукемале.

Авианалет коалиции в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли мирные граждане, стал четвертым за месяц.
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В субботу стало известно об авиаударах по жилым домам в городе Аль-Маядин на севере Сирии, в результате которых погибли десять человек, включая пятерых детей.

В конце июня самолеты коалиции во главе с США нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

Действия международной коалиции под предлогом борьбы с ИГ* в Сирии являются нелегитимными и проходят без согласия и координации с сирийским руководством.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

Комментарии
4
Сергей Костенко
Удары коалиции во главе с США - всегда дружественные...
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САНЯ ВЕТРОВ
Твари...где ООН...где клоуны в белых касках...где все правозащитники
? Ну да там же чернь...их много и не жалко...вот шарли или 3 человек в Стокгольме или Лондоне...памятник и плач на весь мир...там же белая раса
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Серафим Тяпкин-ляпкин
Америкосы, ВОН из Сирии !!!
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