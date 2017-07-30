Самолеты коалиции во главе с США нанесли удар по больнице в Сирии

Источник: AP 2017

БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Самолеты ВВС международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по поселению Абукемаль в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, шесть человек погибли и 10 получили ранения, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, бомбардировке подверглась больница Аиша и спортивный клуб в Абукемале.

Авианалет коалиции в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли мирные граждане, стал четвертым за месяц.

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В субботу стало известно об авиаударах по жилым домам в городе Аль-Маядин на севере Сирии, в результате которых погибли десять человек, включая пятерых детей.

В конце июня самолеты коалиции во главе с США нанесли три авиаудара по городу Аль-Маядин и деревне Ат-Деблян, в результате чего погибли 90 мирных граждан, включая женщин и детей.

Действия международной коалиции под предлогом борьбы с ИГ* в Сирии являются нелегитимными и проходят без согласия и координации с сирийским руководством.