Сторонники Нэстасе разгромили контейнеры с подгузниками
Установленные этим утром боксы с памперсами «Нэстасерс» привели в ярость сторонников Андрея Нэстасе.
Установленные этим утром боксы с памперсами «Нэстасерс» привели в ярость сторонников Андрея Нэстасе.
Как пишет politics.md организаторы митинга разбили контейнеры и собрали подгузники в мешок.
Между тем в соцсетях стали шутить, что подгузники в мешках
Акция с подгузниками стала продолжением флешмобов, организованных группой гражданских активистов после неудачной попытки лидера партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе устроить провокацию на митинге в поддержку смешанной избирательной системы.