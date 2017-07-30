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15:52 (мск), источник: Publika.md

Сторонники Нэстасе разгромили контейнеры с подгузниками

Установленные этим утром боксы с памперсами «Нэстасерс» привели в ярость сторонников Андрея Нэстасе.

Источник: Publika.md

Как пишет politics.md организаторы митинга разбили контейнеры и собрали подгузники в мешок.

Между тем в соцсетях стали шутить, что подгузники в мешках всё-таки достигли адресата и их доставили прямо Андрею Нэстасе.

Акция с подгузниками стала продолжением флешмобов, организованных группой гражданских активистов после неудачной попытки лидера партии «Платформа Достоинство и правда» Андрея Нэстасе устроить провокацию на митинге в поддержку смешанной избирательной системы.

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