Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду

Источник: РИА Новости

Склонение к самоубийству действующим законодательством карается лишением свободы на срок до шести лет, доведение до самоубийства — от пяти до восьми лет.

Согласно одобренному закону, склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства теперь будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Закон вводит повышенную ответственность — от восьми до 15 лет лишения свободы — за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо беременной женщины.