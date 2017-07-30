Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
В Свердловской области разразился медицинский скандал
Германия выразила свою позицию по новым санкциям против РФ от США
Стала известна причина смерти первого советского миллионера
26-летний Никита Пресняков женился
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: в Кремле поведали, к чему приведут поставки оружия США Киеву
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
14:59 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к суициду

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за склонение к самоубийству, в том числе несовершеннолетних, документ опубликован на сайте Кремля.

Источник: РИА Новости

Склонение к самоубийству действующим законодательством карается лишением свободы на срок до шести лет, доведение до самоубийства — от пяти до восьми лет.

Согласно одобренному закону, склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства теперь будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Читайте также
Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти»

Закон вводит повышенную ответственность — от восьми до 15 лет лишения свободы — за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо беременной женщины.

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 10 лет (сейчас — до четырех лет). То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, СМИ (включая интернет), будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до 15 лет (в действующем законодательстве — до шести лет).

Комментарии
7
Вячеслав Якубенков
Наши власти тоже не хило склоняют к суициду. Например, когда люди не в состоянии заплатить по кредиту, который ну никак нельзя отменить на время тяжелой обстановки, заморозить. Есть и другие причины. Но это конечно же не в счет.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Серёга . .
А зачем брать кредит вообще? Все прекрасно знают, что это означает, особенно если нет постоянного гарантированного источника дохода.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Алексей Линник
Интересно, а непомерные, многотысячные и уже даже многомиллионные штрафы можно считать доведением до самоубийства? Я про те милые штрафы в 5млн рублей, в новопринятом закончике.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Посольство США разочаровано ответными мерами России
Россию обвинили в фальсификации истории Второй мировой войны
Корреспондент RT погиб при ракетном обстреле ИГ в Сирии
Рогозин заявил об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по больнице в Сирии
США испытали систему противоракетной обороны THAAD на Аляске
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад
Полиция: стрельба в ночном клубе в Германии не была терактом
Спорт
«Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
Необычная трешка в новостройке: реальный пример
На крупного московского застройщика завели уголовное дело
В России изменят закон «О теплоснабжении»
Пожаловавшаяся Путину жительница Мытищ получит новое жилье
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь