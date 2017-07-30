Путин подписал закон о садоводческих и огороднических товариществах

Источник: РИА Новости

Согласно документу, дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется, а для его ведения, ведения садоводства и огородничества будут использоваться две организационно-правовые формы: садоводческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммерческое товарищество.

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Ранее замглавы Минэкономразвития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко уточнила, что упразднение дачного хозяйства как вида деятельности не исключает возможности построить на участке жилой дом. Она добавила, что жилой дом можно будет строить на садовых участках. Для владельцев огородных участков разрешены временные постройки.

Замминистра сообщила, что в окончательной редакции закона отказались от четких сроков перерегистрации и приведения в соответствие с Гражданским кодексом учредительных документов. По ее словам, необходимо приводить учредительные документы в соответствие при первом изменении статуса товарищества.

Вводятся общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы. Предусмотрены платежи на основе безналичного расчета.