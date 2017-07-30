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15:37 (мск), источник: Интерфакс

США испытали систему противоракетной обороны THAAD на Аляске

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU — Вашингтон провел испытание системы противоракетной обороны THAAD на Аляске, сообщил в воскресенье телеканал NBC со ссылкой на военных чиновников.

Источник: Reuters

В агентстве по противоракетной обороне (MDA) испытание назвали «успешным».

Отмечается, что пуск баллистической ракеты произвел один из самолетов ВВС США, она была перехвачена системой ПРО.

Это испытание поможет США «оставаться на шаг впереди растущей угрозы», отметил глава MDA Сэм Гривс.

«Агентство по противоракетной обороне и военнослужащие 11-й зенитной артиллерийской бригады из Форт-Блисса (Техас) провели успешное противоракетное испытание, используя систему THAAD», — говорится в заявлении MDA.

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