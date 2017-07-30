США испытали систему противоракетной обороны THAAD на Аляске
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU — Вашингтон провел испытание системы противоракетной обороны THAAD на Аляске, сообщил в воскресенье телеканал NBC со ссылкой на военных чиновников.
Москва. 30 июля. INTERFAX.RU — Вашингтон провел испытание системы противоракетной обороны THAAD на Аляске, сообщил в воскресенье телеканал NBC со ссылкой на военных чиновников.
В агентстве по противоракетной обороне (MDA) испытание назвали «успешным».
Это испытание поможет США «оставаться на шаг впереди растущей угрозы», отметил глава MDA Сэм Гривс.
«Агентство по противоракетной обороне и военнослужащие 11-й зенитной артиллерийской бригады из