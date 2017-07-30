Кабмин: миротворческая операция «заморозила» приднестровский вопрос

Источник: Sputnik.md

«Мы ценим позитивный вклад миротворческой операции на Днестре конца июля 1992 года, когда военный контингент Российской Федерации сыграл решающую роль в разделении воюющих сил, соблюдении режима прекращения огня и относительного мира и спокойствия в Зоне безопасности», — отмечено в комментарии правительства Молдавии, текст которого опубликован в связи с 25-летием миротворческой операции в Приднестровье.

В тоже время в кабмине считают, что со временем «эта операция так и не смогла обеспечить полную демилитаризацию Зоны безопасности».

Там подчеркнули, что «именно поэтому молдавские власти стали на законных основаниях требовать превращения этой операции в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом».

В правительстве убеждены, что «это будет способствовать укреплению доверия, и создаст более благоприятную атмосферу для процесса переговоров по поиску жизнеспособного решения приднестровской проблемы».

«Молдавские власти выступали и будут в дальнейшем последовательно выступать за вывод российских войск и боеприпасов, находящихся незаконно на территории нашей страны, в нарушение конституции республики и основополагающих и общепринятых принципов международного права», — подчеркнули в правительстве.

Многие местные политические эксперты не разделяют такую позицию кабинета министров, отмечает РИА Новости.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.