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17:03 (мск), источник: Noi.md

Рогозин и Додон встретятся 5 августа в Тегеране

Встреча вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона состоится 5 августа на инаугурации президента Ирана Хасана Роухани в Тегеране.

Источник: Noi.md

Об этом Додон сообщил РИА Новости. По его словам, они с Рогозиным обсудят «то, о чем не удалось поговорить в Кишинёве на этой неделе».

Также собеседники обсудят инцидент с запретом Румынии на пролет российского самолета, на котором летел и Рогозин, через воздушное пространство этой страны.

В пятницу власти Румынии под предлогом «санкционной персоны» на борту перекрыли небо для рейса российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинёв летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. После этого Рогозин вернулся в Москву.

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