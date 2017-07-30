Рогозин и Додон встретятся 5 августа в Тегеране
Встреча
Встреча
Об этом Додон сообщил РИА Новости. По его словам, они с Рогозиным обсудят «то, о чем не удалось поговорить в Кишинёве на этой неделе».
Также собеседники обсудят инцидент с запретом Румынии на пролет российского самолета, на котором летел и Рогозин, через воздушное пространство этой страны.
В пятницу власти Румынии под предлогом «санкционной персоны» на борту перекрыли небо для рейса российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинёв летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем