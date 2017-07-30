Рогозин и Додон встретятся 5 августа в Тегеране

Источник: Noi.md

Об этом Додон сообщил РИА Новости. По его словам, они с Рогозиным обсудят «то, о чем не удалось поговорить в Кишинёве на этой неделе».

Также собеседники обсудят инцидент с запретом Румынии на пролет российского самолета, на котором летел и Рогозин, через воздушное пространство этой страны.