Из-за отпусков оппозиция перенесла протесты на осень
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. В воскресенье в Кишиневе прошла акция протеста оппозиционных формирований — Платформы «Да», которую возглавляет Андрей Нэстасе, Партии «Пас»
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. В воскресенье в Кишиневе прошла акция протеста оппозиционных формирований — Платформы «Да», которую возглавляет Андрей Нэстасе, Партии «Пас»
Протестовали против смешанной избирательной системы, но попутно еще каждый преследовал свои интересы. К примеру, среди протестующих были сторонники объединения Молдовы и Румынии, они не скрывали своих взглядов и демонстрировали флаги Румынии.
Также произошла стычка между пикетчиками и журналистами, некоторым митингующим не понравилась редакционная политика одного из частных телеканалов в освещении протестов, и они позволили себе выпады в адрес репортеров.
Пикетчики, собравшись у памятника Штефана чел Маре, проследовали к парламенту, потом маршем прошлись по Кишиневу. Они побывали у офиса Партии социалистов, повыкрикивали свои лозунги у МВД, а завершили протест под окнами Демпартии.
Сторонников было так мало (всего около тысячи!), что организаторы посетовали на отпуска и то, что многие граждане Молдовы уехали отдыхать.
В итоге вдоволь наговорившись о коррупции, ворах у власти, олигархах и так далее они заявили, что продолжат митинговать осенью. И даже назвали дату — воскресенье, 17 сентября.