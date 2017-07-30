Из-за отпусков оппозиция перенесла протесты на осень

Источник: Sputnik.md

Протестовали против смешанной избирательной системы, но попутно еще каждый преследовал свои интересы. К примеру, среди протестующих были сторонники объединения Молдовы и Румынии, они не скрывали своих взглядов и демонстрировали флаги Румынии.

Также произошла стычка между пикетчиками и журналистами, некоторым митингующим не понравилась редакционная политика одного из частных телеканалов в освещении протестов, и они позволили себе выпады в адрес репортеров.

Пикетчики, собравшись у памятника Штефана чел Маре, проследовали к парламенту, потом маршем прошлись по Кишиневу. Они побывали у офиса Партии социалистов, повыкрикивали свои лозунги у МВД, а завершили протест под окнами Демпартии.

Сторонников было так мало (всего около тысячи!), что организаторы посетовали на отпуска и то, что многие граждане Молдовы уехали отдыхать.