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19:14 (мск), источник: Sputnik.md

Из-за отпусков оппозиция перенесла протесты на осень

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. В воскресенье в Кишиневе прошла акция протеста оппозиционных формирований — Платформы «Да», которую возглавляет Андрей Нэстасе, Партии «Пас» экс-министра образования Майи Санду, и «Нашей партии», чей лидер Ренато Усатый в данный момент находится не в Молдове.

Источник: Sputnik.md

Протестовали против смешанной избирательной системы, но попутно еще каждый преследовал свои интересы. К примеру, среди протестующих были сторонники объединения Молдовы и Румынии, они не скрывали своих взглядов и демонстрировали флаги Румынии.

Также произошла стычка между пикетчиками и журналистами, некоторым митингующим не понравилась редакционная политика одного из частных телеканалов в освещении протестов, и они позволили себе выпады в адрес репортеров.

Пикетчики, собравшись у памятника Штефана чел Маре, проследовали к парламенту, потом маршем прошлись по Кишиневу. Они побывали у офиса Партии социалистов, повыкрикивали свои лозунги у МВД, а завершили протест под окнами Демпартии.

Сторонников было так мало (всего около тысячи!), что организаторы посетовали на отпуска и то, что многие граждане Молдовы уехали отдыхать.

В итоге вдоволь наговорившись о коррупции, ворах у власти, олигархах и так далее они заявили, что продолжат митинговать осенью. И даже назвали дату — воскресенье, 17 сентября.

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