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18:37 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о запрете анонимайзеров

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает использование технологий доступа к заблокированным в России сайтам (так называемых анонимайзеров), документ опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА Новости

Проект закона был внесен в начале июня депутатами трех парламентских фракций: Максимом Кудрявцевым (ЕР), Николаем Рыжаком (СР) и Александром Ющенко (КПРФ). Авторы закона заявляли об отсутствии законодательно установленного запрета использовать технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным в России информационным ресурсам.

Закон устанавливает запрет на использование информационных систем и программ для получения доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым на территории РФ ограничен.

Вместе с тем предлагается предоставить доступ владельцам таких сетей и программ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о сайтах, доступ к которым ограничен.

Механизм ограничения доступа к информационным ресурсам на основании решений Роскомнадзора внедряется с целью предотвращения наступления вредных последствий от использования «средств обхода блокировок» и не исключает возможность последующего обжалования таких решений в судебном порядке.

Документ также вводит запрет для операторов поисковых систем на выдачу ссылок на территории РФ на заблокированные ресурсы.

Для исполнения операторами поисковых систем этого запрета также предлагается предоставлять им доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее подчеркивал, что закон об анонимайзерах не направлен на введение новых запретов для законопослушных граждан. Он отмечал, что речь идет исключительно о запрете на использование сервисов для доступа к противоправному контенту. Кроме того, в документе сделано исключение для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.

Документ также предполагает отмену реестра блогеров. С 1 августа 2014 года в России вступил в силу закон, по которому сайты с посещаемостью более трех тысяч пользователей в сутки должны быть включены в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор. По мнению Левина, отмена реестра блогеров — своевременная мера, «так как в связи с развитием технологий она потеряла свое значение».

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