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18:51 (мск), источник: РИА Новости

В России ограничили предельный возраст главврачей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий предельный возраст — 65 лет — для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

Источник: РИА Новости

Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, предельный возраст в 65 лет устанавливается для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

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Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.

Комментарии
7
Сергей Саморуков
Да вообще пора врачей запретить . Есть же целительные мощи и иконы . А если не помогают , то грешен и .... венки , цветы , друзья , добрые памятные речи ...
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Галина Кузнецова
Чиновникам установить такой предельный возраст........
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Оксана Иванова
Да пора ,мозги промывать (тв и т.д..)одни крайности ,полоса черная ,полоса белая .Лучше к целителям из правительства обратись государство то не бедное они тебе литорок нефти на бесплатное лечение,и обучение как в оаэ
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