В России ограничили предельный возраст главврачей

Источник: РИА Новости

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Согласно закону, предельный возраст в 65 лет устанавливается для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

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Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.