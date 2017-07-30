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19:54 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о регулировании мессенджеров

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании мессенджеров, обязывающий идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями при несоблюдении этого условия.

Источник: РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, идентификация пользователей проводится с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого мессенджерами с оператором связи.

При этом устанавливается, что мессенджеры, которые являются российскими юридическими лицами или гражданами РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера, без заключения договора.

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Также отмечается, что «наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры возложены обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ».

В случае неисполнения мессенджерами требований об ограничении рассылки сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, предусматривается возможность ограничения доступа к мессенджеру.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

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