Путин подписал закон о телемедицине

Источник: AP 2017

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту закона, вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

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Уточняется, что в целях идентификации участников планируется использовать единую систему идентификации и аутентификации, а информационный обмен осуществлять с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Документ предусматривает возможность выдачи рецептов на лекарственные препараты, в том числе содержащие наркотические средства или психотропные вещества, справок и рецептов на медицинские изделия в форме электронного документа.

Помимо этого предполагается осуществление консультаций пациента с медиком с применением телемедицинских технологий, то есть дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациента лечащим врачом после очного приема (осмотра, консультации), на основании данных о пациенте.