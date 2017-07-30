Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Алкоголь помогает запоминать новое
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек
Ученые: арбузы могут спровоцировать рак
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
Врачи развенчивают мифы о беременности У беременных женщин есть масса поводов для беспокойства, и специализированные ресурсы обычно только усугубляют панику
Саакашвили резко ответил пошутившему над ним Медведеву - СМИ
Die Presse: Европа встала стеной на защиту России
Россиянин повредил 40 автомобилей в Польше
Переодевание за рулем автомобиля: последствия
Новейший 20-тонный ударный беспилотник РФ сняли на камеру – СМИ
Суд Лондона принял позицию Украины по долгу России
16-летняя внучка Ротару поразила всех своей красотой (фото)
49-летняя Валерия вышла на красную дорожку в купальнике (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Красноярец разгромил офис Росреестра из-за очередей
Самые красивые детские сады (фото)
Фоторепортажи
10Политические битвы
14События недели в фотографиях
20:38 (мск), источник: Интерфакс

Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России

Сейчас в американских диппредставительствах в стране работают более тысячи сотрудников.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 755 работников американских дипмиссий должны будут покинуть Россию.

«Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность», — сказал Путин в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия-1».

Как подчеркнул Путин, «это чувствительно».
Читайте также
Госдеп объяснил новые санкции желанием улучшить отношения США и России

В пятницу, 28 июля, Сенат США одобрил новые санкции против России. В связи с этим МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона.

Так, с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек — именно столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.

В заявлении также сказано, что российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Комментарии
16
канитель родимая
Их к нам на каторгу отправляют, а вован типа их помиловал
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Шура Бедламов
и зачем их так много, воду мутить....ещё бы сектантов и нко под зад коленом..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Михаил С
Правильно. Должно быть "баш на баш". Только это надо было делать сразу, а не жевать так долго сопли. Итог, они даже и не поняли за что им контрмеры. Тупость не лечиться.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус
Корреспондент RT погиб при ракетном обстреле ИГ в Сирии
Рогозин заявил об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву
Путин подписал закон о введении курортного сбора
США испытали систему противоракетной обороны THAAD на Аляске
В России отменили бесплатный багаж для невозвратных авиабилетов
Коалиция во главе с США нанесла авиаудар по больнице в Сирии
Спорт
«Барселона» и «Реал» красиво заканчивают американское турне Первое класико в истории, прошедшее на территории США, оправдало все ожидания
Авто
Новый крупнейший автопроизводитель в мире: это не VW и не Toyota По итогам первого полугодия 2017 года, глобальным лидером по продажам автомобилей стал альянс Renault-Nissan
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Названы актеры с самыми красивыми лицами Рейтинг актеров с самыми красивыми лицами представили сотрудники лондонского Центра пластической хирургии, руководствуясь формулой золотого сечения и подсчитав, насколько пропорции лиц звезд соответствуют эталону
Недвижимость
9 дизайн-хаков для тех, у кого много вещей
В России рухнул спрос на жилье
Льготы по оплате электроэнергии сократят
Многодетных хотят освободить от налога на имущество
Леди
В моду вошли комбинезоны, которые заменят платья (фото) На выход, в отпуск, на работу и на прогулку. В обзоре «Леди Mail.Ru» вы найдете отличный комбинезон буквально для любой ситуации.
Дети
Дочь Газманова растет настоящей красавицей (фото) Жена Олега Газманова – Марина Муравьева-Газманова – опубликовала на своей странице в Instagram фотографию тринадцатилетней дочери Марианны.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь