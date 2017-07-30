Путин объявил о сокращении 755 работников американских дипмиссий в России

Источник: РИА "Новости"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 755 работников американских дипмиссий должны будут покинуть Россию.

«Тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность», — сказал Путин в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия-1».

Как подчеркнул Путин, «это чувствительно».

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В пятницу, 28 июля, Сенат США одобрил новые санкции против России. В связи с этим МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона.

Так, с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек — именно столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.