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20:59 (мск), источник: Sputnik.by

Андрей Кобяков: «по пятьсот» нужно заработать

МИНСК, 30 июл — Sputnik. ВВП в июле составил 101% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, промышленное производство — 106%, однако премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков не считает, что время радоваться.

Источник: Sputnik.by

«Не может быть головокружения от успехов, пока что только обозначена траектория промышленного роста. Сельское хозяйство немного уступает промышленности, и это связано с погодными условиями», — пояснил Кобяков в эфире телеканала ОНТ.

Премьер-министр заявил, что есть и предпосылки к росту реальной заработной платы — до 102% за полгода, и отметил, за ней могут потянуться реальные доходы и потребительский спрос. Пока что зарплата составляет 98% к аналогичному периоду прошлого года.

«По пятьсот нудно заработать, и это не только задача правительства, хотя его задача — обеспечить условия, в которых эти “по пятьсот” можно заработать. На некоторых предприятиях такой проблемы не было. Назначенным этот уровень зарплаты быть не может, его нужно создать. Должно быть создано определенное количество продукта, который будет реализован и за который получат деньги», — пояснил Кобяков.

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 Андрей Кобяков: 'по пятьсот' нужно заработать
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