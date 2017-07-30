В МИД Румынии объяснили, почему глава ведомства не полетел через Москву

Источник: AP 2017

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что глава румынского внешнеполитического ведомства хотел транзитом остановиться в Москве, но позже «на всякий случай» выбрал другой маршрут.

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«По причине того, что компания “Аэрофлот” изменила расписание полетов, министр не смог совершить пересадку. Программа полета министра была определена заранее — еще до пятницы, однако из-за изменения в расписании пересадку совершить не удалось. Это и есть причина», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в ведомстве, румынский министр находился с визитом в Казахстане.

В пятницу, 28 июля, Румыния не разрешила самолету компании S7 пересечь свое воздушное пространство. На борту судна, следовавшего из Москвы в Кишинев, находились 165 человек. Среди пассажиров была и российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Она направлялась в Приднестровье на праздничные мероприятия к 25-летию миротворческой операции в регионе.

Бухарест объяснил решение тем, что на борту находится Рогозин, который входит в санкционный список Евросоюза. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск, вице-премьер после этого вернулся в Москву.