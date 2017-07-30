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30 июля, источник: РИА Новости

В МИД Румынии объяснили, почему глава ведомства не полетел через Москву

КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану не остановился в аэропорту Москвы для пересадки из-за изменений в расписании компании «Аэрофлот», сообщили РИА Новости в пресс-службе румынского МИД.

Источник: AP 2017

Ранее вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что глава румынского внешнеполитического ведомства хотел транзитом остановиться в Москве, но позже «на всякий случай» выбрал другой маршрут.

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«По причине того, что компания “Аэрофлот” изменила расписание полетов, министр не смог совершить пересадку. Программа полета министра была определена заранее — еще до пятницы, однако из-за изменения в расписании пересадку совершить не удалось. Это и есть причина», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в ведомстве, румынский министр находился с визитом в Казахстане.

В пятницу, 28 июля, Румыния не разрешила самолету компании S7 пересечь свое воздушное пространство. На борту судна, следовавшего из Москвы в Кишинев, находились 165 человек. Среди пассажиров была и российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Она направлялась в Приднестровье на праздничные мероприятия к 25-летию миротворческой операции в регионе.

Бухарест объяснил решение тем, что на борту находится Рогозин, который входит в санкционный список Евросоюза. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск, вице-премьер после этого вернулся в Москву.

Рогозин подчеркнул, что маршрут его перелета был полностью согласован с молдавскими властями. Он отметил, что до этого пять или шесть раз летал гражданскими рейсами в Приднестровье по этому же маршруту в качестве спецпредставителя президента России. Вице-премьер призвал ввести «выверенные и очень адресные» санкции против тех, кто стоял за решением запретить пролет.

Комментарии
1
Любовь Седина.
Дожили. Как прокаженные стали.
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