В МИД Румынии объяснили, почему глава ведомства не полетел через Москву
КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану не остановился в аэропорту Москвы для пересадки
КИШИНЕВ, 30 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану не остановился в аэропорту Москвы для пересадки
Ранее
«По причине того, что компания “Аэрофлот” изменила расписание полетов, министр не смог совершить пересадку. Программа полета министра была определена заранее — еще до пятницы, однако
Как пояснили в ведомстве, румынский министр находился с визитом в Казахстане.
В пятницу, 28 июля, Румыния не разрешила самолету компании S7 пересечь свое воздушное пространство. На борту судна, следовавшего из Москвы в Кишинев, находились 165 человек. Среди пассажиров была и российская делегация во главе с
Бухарест объяснил решение тем, что на борту находится Рогозин, который входит в санкционный список Евросоюза. Самолет был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск,
Рогозин подчеркнул, что маршрут его перелета был полностью согласован с молдавскими властями. Он отметил, что до этого пять или шесть раз летал гражданскими рейсами в Приднестровье по этому же маршруту в качестве спецпредставителя президента России.