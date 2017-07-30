Постпред США при ООН: время для переговоров с КНДР прошло

Источник: AP 2017

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Время для переговоров с КНДР прошло, и Совету Безопасности ООН необходимо ужесточить санкции против Пхеньяна за серию ракетных испытаний. Такую позицию озвучила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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Она назвала бессмысленным проведение встречи СБ без принятия резолюции, которая значительно усилит рестрикции в отношении КНДР. «Нет смысла в проведении экстренной сессии, если она не приведет ни к каким последствиям», — говорится в письменном заявлении дипломата.

По ее словам, принятие слабого документа — «даже хуже, чем ничего не делать, потому что это пошлет северокорейскому диктатору сигнал о том, что международное сообщество не готово всерьез бросить ему вызов».

При этом Хейли возложила на Китай особую ответственность за принятие Совбезом ответных мер против Пхеньяна. «Китай должен решить, готов ли он наконец предпринять этот важнейший шаг. Время для переговоров прошло. Опасность, которую северокорейский режим представляет для международного сообщества, теперь очевидна для всех», — говорится в письменном заявлении Хейли.