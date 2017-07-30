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30 июля, источник: ТАСС

Постпред США при ООН: время для переговоров с КНДР прошло

Никки Хейли назвала бессмысленным проведение встречи СБ без принятия новой санкционной резолюции и возложила на Китай особую ответственность за ее одобрение.

Источник: AP 2017

ООН, 30 июля. /ТАСС/. Время для переговоров с КНДР прошло, и Совету Безопасности ООН необходимо ужесточить санкции против Пхеньяна за серию ракетных испытаний. Такую позицию озвучила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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Она назвала бессмысленным проведение встречи СБ без принятия резолюции, которая значительно усилит рестрикции в отношении КНДР. «Нет смысла в проведении экстренной сессии, если она не приведет ни к каким последствиям», — говорится в письменном заявлении дипломата.

По ее словам, принятие слабого документа — «даже хуже, чем ничего не делать, потому что это пошлет северокорейскому диктатору сигнал о том, что международное сообщество не готово всерьез бросить ему вызов».

При этом Хейли возложила на Китай особую ответственность за принятие Совбезом ответных мер против Пхеньяна. «Китай должен решить, готов ли он наконец предпринять этот важнейший шаг. Время для переговоров прошло. Опасность, которую северокорейский режим представляет для международного сообщества, теперь очевидна для всех», — говорится в письменном заявлении Хейли.

В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении в КНДР успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14». Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота — почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на 5 минут.

Комментарии
4
Другой Мир
Единственная опасность для мирового сообщества - это сами США.
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Иван Петров
Может она ещё скажет, что корейцам надо пахать землю только плугом на конной тяге и ни в коем случае трактором?
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Игорь Ковалёв
какие там санкции, они и так как отдельная планета
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