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00:27 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Катар опроверг сообщение об открытии арабской «четверкой» воздушного пространства

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн объявили, что откроют для самолетов эмирата свое воздушное пространство при ЧС.

Источник: Reuters

ТАСС, 31 июля. Катар опроверг сообщение о намерении четырех арабских стран, объявивших бойкот Дохе, разрешить самолетам страны использовать свое воздушное пространство в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом заявило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Бахрейн объявили, что откроют для самолетов Катара свое воздушное пространство в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

5 июня четыре арабские страны заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив эмират в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Дохе выразили сожаление и назвали решения зарубежных партнеров необоснованными. Позднее «четверка» выдвинула 13 требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть их.

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