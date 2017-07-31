Пенс рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ

Об этом он рассказал в интервью Fox News в воскресенье, 30 июля.
Президент Трамп дал понять, что в скором времени он подпишет законопроект о санкциях против России, принятый Конгрессом.
Также он рассказал, что в Вашингтоне надеются на «изменения в поведении России». «Президент Трамп четко дал понять, что дестабилизирующие действия России, поддержка ею
В субботу, 29 июля,
27 июля сенат Конгресса США принял закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, после чего документ был отправлен на подпись Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.