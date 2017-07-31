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01:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Пенс рассказал о готовности Трампа подписать законопроект о санкциях против РФ

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп в скором времени подпишет законопроект о санкциях против России. «Президент Трамп дал понять, что в скором времени он подпишет законопроект о санкциях против России, принятый Конгрессом», — сообщил Пенс.

Источник: AP 2017

Об этом он рассказал в интервью Fox News в воскресенье, 30 июля.

Президент Трамп дал понять, что в скором времени он подпишет законопроект о санкциях против России, принятый Конгрессом.
Майк Пенс
Вице-президент США
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Также он рассказал, что в Вашингтоне надеются на «изменения в поведении России». «Президент Трамп четко дал понять, что дестабилизирующие действия России, поддержка ею режимов-изгоев и ее деятельность на Украине неприемлемы. Трамп и я по-прежнему очень надеемся, что мы увидим иное поведение российского правительства», — указал Пенс.

В субботу, 29 июля, пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп планирует подписать принятый сенатом законопроект об усилении санкций в отношении России, Ирана и КНДР. «Он ознакомился с окончательной версией и, основываясь на том, что его замечания были учтены, одобряет законопроект и намерен подписать его», — пояснили в администрации президента США.

27 июля сенат Конгресса США принял закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи, после чего документ был отправлен на подпись Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.

Комментарии
2
Михаил Решетников
Холодная война разгорелась. Исход предрешен. Увы.
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Ruslan S
Чувствую, изгоями скоро станут сами США...
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