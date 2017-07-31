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04:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Получение земли на Дальнем Востоке упростили по пяти направлениям

Президент РФ утвердил поправки в закон о «гектаре».

Источник: Reuters

Земли под «дальневосточный гектар» расширят — поправки в закон подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Документ размещен на сайте администрации президента.

Напомним, проект был предложен минвостокравития и включает в себя 5 основных поправок, подробно о которых ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывало ранее.

Первое изменение предполагает возможность корректировки границ предоставляемого «гектара».

Вторая поправка связана с корректировками границ для уже выданных земельных участков. Это касается случаев, когда выданные участки пересекают другие или зоны, в которых земельные участки не могут быть предоставлены. В таком случае гражданин вправе обратиться с заявлением об изменении местоположения границ участка или получить другой «дальневосточный гектар».

Третья поправка уточняет порядок предоставления регионами информации о так называемых зонах «нельзя».

Также проектом закона существенно сокращаются территории, в границах которых не допускается предоставление земельных участков. Снимается запрет на предоставление земельных участков, которые указаны в лицензиях на некоторые виды пользования недрами. Это касается случаев, когда предоставление земельных участков не препятствует осуществлению деятельности, предусмотренной такими лицензиями. Допускается предоставление земельных участков, на которых расположены защитные леса отдельных категорий. Частично снимается запрет на предоставление земельных участков в границах охотничьих угодий (за исключением случаев, предусмотренных законом).

Пятая поправка связана с коллективными заявками. Для обеспечения доступа к земельным участкам, уже предоставленным гражданам и расположенным компактно, закон дополняется положениями об установлении публичного сервитута для прохода и проезда к таким земельным участкам.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность направлять заявления на оформление земельных участков через многофункциональные центры на всей территории Российской Федерации.

Напомним, недавно министерство России по развитию Дальнего Востока представило требования к освоению «дальневосточного гектара».

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