Россия ответит Польше асимметрично

Источник: AP 2017

Принятие Польшей закона о декоммунизации, который предусматривает демонтаж памятников советским воинам, не останется без ответа со стороны Москвы. Как заявили «Известиям» в МИД России, недружественные действия Варшавы Москва в любом случае не оставит без последствий. В ведомстве добавили, что меры будут носить «асимметричный характер».

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Как рассказали «Известиям» источники в российских дипломатических кругах, рассматриваются несколько вариантов: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия и активная работа на всевозможных международных площадках для привлечения внимания к этой проблеме.

Одним из вероятных ответов Москвы на действия Польши собеседник «Известий» в российских дипломатических кругах считает введение персональных санкций против польских политиков — авторов этого закона, а также значительное понижение уровня российско-польских экономических отношений.

— Надо и санкции ввести в отношении авторов закона, которые его продвигали и лоббировали, и прервать экономические отношения между российскими и польскими регионами. Я поддержу любые санкции, которые будут предложены, — прокомментировал «Известиям» эти инициативы первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Некоторые политики последнее время заявляли в прессе и о целесообразности «зеркальных» мер в отношении Польши. Как отметил на недавней пресс-конференции в Москве глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, Россия, к примеру, может перестать ухаживать за польскими мемориалами, очевидно, подразумевая комплексы «Катынь» и «Медное». Сенатор также добавил, что к мемориальным местам может быть причислено и место произошедшей под Смоленском в 2010 году катастрофы авиалайнера президента Польши.

В российском МИДе «Известиям» дали понять, что ответ на демарш Варшавы в любом случае не заставит себя ждать.

Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер. Департамент информации и печати МИД России

Там также отметили, что тема незаконного сноса советских памятников в Польше неизменно «затрагивается в ходе контактов с поляками, нашими зарубежными партнерами, на международных площадках, включая ОБСЕ, СЕ и ОДКБ».

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В частности, на июльском СМИД ОДКБ в Минске главы МИД стран — членов этой организации приняли совместное заявление с осуждением попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Российская Госдума и израильский Кнессет приняли обращение к Европейскому Парламенту в связи с оскорблением памяти советских воинов-освободителей и жертв холокоста. С осуждением попыток Польши переписать историю выступил также парламент Белоруссии.

Символическую поддержку России Кнессет оказал, когда 27 июля принял решение отмечать День победы над нацистами 9 мая. Польский сейм, напомним, в прошлом году, наоборот, одобрил законопроект об отмене 9 мая как праздника Победы и Свободы и учреждении в качестве национального дня памяти 8 мая.

В ближайшее время Россия выступит с призывами отреагировать на действия Польши на таких международных площадках, как Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Межпарламентский союз, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ и направит обращения в парламенты европейских стран, рассказали «Известиям» несколько сенаторов.

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» подчеркнул: если спросить европейских партнеров «в лоб», поддерживают ли они Варшаву в ее решении, там все же не смогут ответить утвердительно.

— Немцам, ввиду их истории, а также приближающихся выборов, будет сложно аплодировать полякам. Или взять, например, французский политический истеблишмент, который часто упрекал Марин Ле Пен в неких мифических связях с фашизмом, стремясь нанести урон ее политическому имиджу. Им нужно понимать, что сейчас может произойти уничтожение памяти тех, кто в том числе и вместе с французами боролся с фашизмом. Однако важно иметь в виду, что если мы будем молчать, то, кроме нас, об этой проблеме первым вряд ли кто-то скажет, — резюмировал сенатор.

Эксперт-полонист Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что наиболее рациональным был бы ответ «на уровне символов и исторической политики»: действия Польши аморальны, но они не наносят прямого ущерба российской политике и экономике.

— А вот введение экономических санкций, на мой взгляд, — не самый удачный ответ. Польша их переживет, но будет еще активнее раскручивать в СМИ, что Россия ведет враждебную политику, — сказал политолог «Известиям».

Отметим в этой связи, что по данным ФТС доля Польши во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила около 2,8% — по этому показателю страна заняла 11 место. Товарооборот между Россией и Польшей составил примерно $13 млрд, уменьшившись на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Сейчас по всей Европе установлено около четырех тысяч памятников советским воинам, большинство которых находятся на территории Венгрии. В Польше, при освобождении которой от фашистов погибли 600 тысяч советских солдат, таких мемориалов около 500. Пока не ясно, сколько из них подпадают под действие подписанного в июле президентом Польши Анджеем Дудой закона о декоммунизации. Напомним, что документ предполагает демонтаж всех памятников, «пропагандирующих коммунизм», за исключением мемориальных объектов, являющихся элементом захоронений или военных кладбищ.