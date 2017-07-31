Россия ответит Польше асимметрично
В Москве прорабатывают возможные меры против Варшавы за снос советских мемориалов.
В Москве прорабатывают возможные меры против Варшавы за снос советских мемориалов.
Принятие Польшей закона о декоммунизации, который предусматривает демонтаж памятников советским воинам, не останется без ответа со стороны Москвы. Как заявили «Известиям» в МИД России, недружественные действия Варшавы Москва в любом случае не оставит без последствий. В ведомстве добавили, что меры будут носить «асимметричный характер».
Как рассказали «Известиям» источники в российских дипломатических кругах, рассматриваются несколько вариантов: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия и активная работа на всевозможных международных площадках для привлечения внимания к этой проблеме.
Одним из вероятных ответов Москвы на действия Польши собеседник «Известий» в российских дипломатических кругах считает введение персональных санкций против польских политиков — авторов этого закона, а также значительное понижение уровня
— Надо и санкции ввести в отношении авторов закона, которые его продвигали и лоббировали, и прервать экономические отношения между российскими и польскими регионами. Я поддержу любые санкции, которые будут предложены, — прокомментировал «Известиям» эти инициативы первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Некоторые политики последнее время заявляли в прессе и о целесообразности «зеркальных» мер в отношении Польши. Как отметил на недавней
В российском МИДе «Известиям» дали понять, что ответ на демарш Варшавы в любом случае не заставит себя ждать.
Польские власти должны отдавать себе отчет в том, что их недружественные действия в мемориальной сфере не останутся без последствий. В отношении польской стороны будут приняты адекватные ответные меры, которые могут носить асимметричный характер.
Там также отметили, что тема незаконного сноса советских памятников в Польше неизменно «затрагивается в ходе контактов с поляками, нашими зарубежными партнерами, на международных площадках, включая ОБСЕ, СЕ и ОДКБ».
В частности, на июльском СМИД ОДКБ в Минске главы МИД стран — членов этой организации приняли совместное заявление с осуждением попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. Российская Госдума и израильский Кнессет приняли обращение к Европейскому Парламенту в связи с оскорблением памяти советских
Символическую поддержку России Кнессет оказал, когда 27 июля принял решение отмечать День победы над нацистами 9 мая. Польский сейм, напомним, в прошлом году, наоборот, одобрил законопроект об отмене 9 мая как праздника Победы и Свободы и учреждении в качестве национального дня памяти 8 мая.
В ближайшее время Россия выступит с призывами отреагировать на действия Польши на таких международных площадках, как Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Межпарламентский союз, Межпарламентская Ассамблея
Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Известиями» подчеркнул: если спросить европейских партнеров «в лоб», поддерживают ли они Варшаву в ее решении, там все же не смогут ответить утвердительно.
— Немцам, ввиду их истории, а также приближающихся выборов, будет сложно аплодировать полякам. Или взять, например, французский политический истеблишмент, который часто упрекал Марин Ле Пен в неких мифических связях с фашизмом, стремясь нанести урон ее политическому имиджу. Им нужно понимать, что сейчас может произойти уничтожение памяти тех, кто в том числе и вместе с французами боролся с фашизмом. Однако важно иметь в виду, что если мы будем молчать, то, кроме нас, об этой проблеме первым вряд ли
— А вот введение экономических санкций, на мой взгляд, — не самый удачный ответ. Польша их переживет, но будет еще активнее раскручивать в СМИ, что Россия ведет враждебную политику, — сказал политолог «Известиям».
Отметим в этой связи, что по данным ФТС доля Польши во внешнеторговом обороте России в 2016 году составила около 2,8% — по этому показателю страна заняла 11 место. Товарооборот между Россией и Польшей составил примерно $13 млрд, уменьшившись на 5% по сравнению с предыдущим годом.
Сейчас по всей Европе установлено около четырех тысяч памятников советским воинам, большинство которых находятся на территории Венгрии. В Польше, при освобождении которой от фашистов погибли 600 тысяч советских солдат, таких мемориалов около 500. Пока не ясно, сколько из них подпадают под действие подписанного в июле президентом Польши Анджеем Дудой закона о декоммунизации. Напомним, что документ предполагает демонтаж всех памятников, «пропагандирующих коммунизм», за исключением мемориальных объектов, являющихся элементом захоронений или военных кладбищ.
На запрос «Известий» польский Институт Национальной памяти, который составляет каталог советских памятников, не ответил.