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05:52 (мск), источник: Интерфакс

В ходе протестов в Венесуэле погибло до 16 человек

Власти заявили о рекордной явке на выборах в учредительное собрание.

Источник: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — О продолжении протестных акций в понедельник объявила оппозиция Венесуэлы независимо от итогов выборов в учредительное собрание, сообщили СМИ из Каракаса.

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Учредительное собрание избирается с целью выработки изменений в конституцию станы по инициативе президента Николаса Мадуро, оппозиция решительно выступает против.

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Выборы состоялись в воскресенье на фоне многочисленных протестов, инициированных оппозиционными силами, поступают сообщения о жертвах в ходе столкновений. По различным данным, за субботу и воскресенье погибли от 10 до 16 человек.

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Результаты голосования пока не объявлены, но власти страны сообщили, что в выборах приняло участие рекордное число граждан.

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Вместе с тем, ряд стран региона уже объявил, что не признает итоги голосования. США заявили, что продолжат принимать меры против венесуэльских властей. В частности, в Вашингтоне уже рассматриваются санкционные меры в отношении нефтяного сектора Венесуэлы и ряда ее политических деятелей.

Комментарии
2
Серафим Тяпкин-ляпкин
США - это к каждой бочке затычка!
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Михаилl Кошелев
)))) Вот с этого и надо начинать: Власти США не признают....))))Американцам совершенно не важно, что изменение Конституции может проголосовать 90% на ельничек, они всёравно будут поддерживать 10% и раскачивать ситуацию
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