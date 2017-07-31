В ходе протестов в Венесуэле погибло до 16 человек

Источник: Reuters

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — О продолжении протестных акций в понедельник объявила оппозиция Венесуэлы независимо от итогов выборов в учредительное собрание, сообщили СМИ из Каракаса.

Учредительное собрание избирается с целью выработки изменений в конституцию станы по инициативе президента Николаса Мадуро, оппозиция решительно выступает против.

Выборы состоялись в воскресенье на фоне многочисленных протестов, инициированных оппозиционными силами, поступают сообщения о жертвах в ходе столкновений. По различным данным, за субботу и воскресенье погибли от 10 до 16 человек.

Результаты голосования пока не объявлены, но власти страны сообщили, что в выборах приняло участие рекордное число граждан.