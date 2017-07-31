Рогозин угрожает санкциями всем, кто не пустил его в Молдову
Россия готовит санкции против лиц, причастных к недопуску
Россия готовит санкции против лиц, причастных к недопуску
Поэтому российский чиновник не смог осуществить запланированный визит в Молдову. Об этом Рогозин заявил в интервью на канале «Россия 24», сообщает «ТАСС».
«Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, принимавшие эти решения. Наши санкции будут выверены и очень адресны», — сказал он.
Напомним, визит Рогозина в Молдову был сорван в пятницу, 28 июля. Румыния отказалась пропускать в свое воздушное пространство самолет с
Российский
Правительство Молдовы неоднократно призывало Москву отказаться от участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.