Рогозин угрожает санкциями всем, кто не пустил его в Молдову

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Поэтому российский чиновник не смог осуществить запланированный визит в Молдову. Об этом Рогозин заявил в интервью на канале «Россия 24», сообщает «ТАСС».

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«Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, принимавшие эти решения. Наши санкции будут выверены и очень адресны», — сказал он.

Напомним, визит Рогозина в Молдову был сорван в пятницу, 28 июля. Румыния отказалась пропускать в свое воздушное пространство самолет с вице-премьером РФ на борту.

Российский вице-премьер летел в Молдову на мероприятия в Приднестровье по приглашению президента Игоря Додона.