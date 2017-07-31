Красноярский край может перейти на новую систему тарифов за тепло

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25 июля Совет Федерации одобрил поправки в закон «О теплоснабжении», предусматривающие введение нового метода тарифного регулирования тепла по методу «альтернативной котельной».

Изменения направлены на реформирование системы теплоснабжения с целью привлечения инвестиций в обновление инфраструктуры крайне недофинансированной отрасли. Закон определяет новый порядок тарифообразования по принципу «альтернативной котельной» — установления предельного уровня цены за тепло.

По новому методу максимальная цена на тепловую энергию будет рассчитываться, исходя из потенциальной стоимости, которую потребитель получил бы при строительстве новой котельной в зоне обслуживания. Выше этой цены ни один поставщик в городе не сможет продавать тепло, по цене ниже — сможет.

Новый способ тарифного регулирования будет действовать в стране наряду с прежними принципами тарифообразования. Перейти на новый формат расчета тарифов или остаться со старым — решат местные органы власти по каждому конкретному населенному пункту. В том случае, если система теплоснабжения города нуждается в инвестициях, глава муниципалитета по согласованию с губернатором региона может подать заявку на переход к «альтернативной котельной». В частности, Красноярский край был заявлен в числе пилотных регионов, где будет применяться новый метод расчетов, по инициативе города Норильска.

Закон также вводит новые требования к единым теплоснабжающим организациям (ЕТО) и повышает их уровень ответственности за качество услуги перед потребителями. За органами местного самоуправления закрепляется функция муниципального контроля над выполнением ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы обеспечения теплом.

Антимонопольные органы будут контролировать ценообразование на тепловую энергию, а также не допускать манипулирования доминирующим положением со стороны ЕТО.

В течение 2014 — 2016 годов текст закона прошел стадии общественных обсуждений и оценки регулирующего воздействия, неоднократно обсуждался с субъектами РФ на заседаниях и рабочих группах Госдумы. После подписания президентом России закон вступит в силу. Предположительно первые города смогут перейти на новую модель уже до конца 2017 года.

Изменение метода тарифного регулирования не предполагает резкого изменения уровня тарифов на тепловую энергии.

«По нашим расчетам для потребителей Сибирской генерирующей компании в Красноярском крае, в случае перехода на “альтернативную котельную” тариф может остаться на прежнем уровне при условии замещения неэффективных источников тепла — котельных на эффективные — ТЭЦ. Для предприятий СГК достаточно существующего уровня тарифа с учетом инфляционного роста. Мы не заинтересованы в резком повышении тарифов, понимая, что это снизит собираемость платежей. Однако отрасль нуждается в инвестициях для развития. Преимущество метода “альткотельной” состоит в том, что он позволяет сохранить уровень тарифов на длительное время и планировать инвестпрограммы, не опасаясь резких изменений», — пояснила заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова.