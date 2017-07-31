СУ СКР по Иркутской области опровергло информацию о задержании генерала Андрея Бунева
Обыски ни в одном из подразделений СКР с 28 по 30 июля не производились.
Обыски ни в одном из подразделений СКР с 28 по 30 июля не производились.
«С 28 по 30 июля никаких обысков ни в третьем отделе по расследованию ОВД, ни в
Напомним, один из заместителей руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного Управления СКР по Иркутской области, расположенного на Марата, 4, задержан. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
В 2012 году сообщалось о награждении следователя ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за связанное с риском для жизни задержание лидера преступной группировки, который оказал сотрудникам вооруженное сопротивление. В ходе этой операции сотрудники получили контузию
По предварительной информации, также задержан оперуполномоченный полиции, обоих подозревают в получении взятки в особо крупном размере.