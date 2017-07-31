СУ СКР по Иркутской области опровергло информацию о задержании генерала Андрея Бунева

Источник: IrkutskMedia.ru

Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области опровергла появившуюся в некоторых СМИ информацию о задержании руководителя ведомства, генерала Андрея Бунева. Данные об обысках в подразделениях СК также не были подтверждены. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«С 28 по 30 июля никаких обысков ни в третьем отделе по расследованию ОВД, ни в каком-либо другом подразделении СУ СК, не производилось. Руководителя управления не задерживали. Ситуация ординарная», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, один из заместителей руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного Управления СКР по Иркутской области, расположенного на Марата, 4, задержан. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

В 2012 году сообщалось о награждении следователя ведомственной медалью «Доблесть и отвага» за связанное с риском для жизни задержание лидера преступной группировки, который оказал сотрудникам вооруженное сопротивление. В ходе этой операции сотрудники получили контузию из-за разрыва брошенной в их сторону гранаты. Это были первые две подобные награды в красноярском Управлении.