Депутаты Госдумы осенью рассмотрят четыре законопроекта о Байкале

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Государственной Думы Николай Николаев и Владимир Панов приняли участие в пленарном заседании международного форума «Байкал как участок Всемирного наследия: 20 лет спустя», прошедшем в Улан-Удэ 26—29 июля . По словам Владимира Панова, в портфеле комитета по экологии и охране окружающей среды ГД РФ сейчас находится четыре законопроекта, касающиеся озера Байкал. Их рассмотрение в первом чтении планируется на начало осенней сессии. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу российского парламента.

Смысл законодательных инициатив — найти разумный компромисс между интересами охраны озера и задачами по развитию местных территорий, муниципалитетов. В частности, законопроекты предлагают изменить порядок проведения государственной экологической экспертизы объектов строительства и реконструкции на Байкальской природной территории. Предлагаются также изменения по регулированию хозяйственной деятельности в центральной экологической зоне и водоохраной зоне Байкала. В сентябре Комитет по экологии и охране окружающей среды подготовит экспертное заключение по этим инициативам. Будет учитываться мнение независимых экспертных и научных организаций, законодательной и исполнительной власти байкальских регионов, а также межфракционной рабочей группы «Байкал», созданной в Государственной Думе в июне этого года.

«С 1996 года Байкал внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Почти в то же время у нас был принят Федеральный закон “Об охране озера Байкал” — основа его правовой защиты. Многое удается сделать в рамках сформированной правовой базы. Но мы не исключаем, что потребуются изменения в федеральном законодательстве. Прежде всего, с точки зрения урегулирования хозяйственной деятельности на байкальской территории. Местные поселки хотят развиваться, растет поток туристов. Охрана озера Байкал относится к вопросам ведения нашего Комитета. Мы считаем, что любые корректировки законодательства о Байкале требуют осторожности. Мы будем исходить из принципа “тысячу раз отмерь — один раз отрежь”. Охрана озера — приоритет, и любая хозяйственная деятельность должна ему подчиняться», — рассказал Владимир Панов.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подтвердил, что в настоящее время активно обсуждаются противоречивые вопросы, связанные с охраной и природопользованием Байкальской природной территории, в частности для социально-экономического развития Иркутской области и Республики Бурятия. Среди них — предложения развития туризма, сокращения центральной экологической зоны и смягчения требований экологической экспертизы. При этом, по информации прокуратуры, только за один последний год здесь было совершено более 3 тысяч нарушений в природопользовательской сфере, а за 10 лет количество рыбы в озере сократилось в два раза.

«Такие противоречия, как по ужесточению природоохранного режима, так и по его смягчению, требуют взвешенного и сбалансированного решения, которое учитывало бы интересы как населения, так и экосистемы. Мы должны принимать волевые и адекватные решения в этих вопросах. За 10 лет популяция омуля снизилась в два раза. При этом сейчас мы предлагаем ограничения по его вылову всего на 3 года, чтобы восстановилась популяция. Насколько это реально, и насколько правильно принимать такие “половинчатые решения” — это нужно обсуждать, не забывая о том, что необходимо будет обеспечить занятость населения и создать новые трудовые места», — заявил Николай Николаев.

Другим важным вопросом, по мнению депутата, является регулирование земельных отношений, связанных с проживанием и деятельностью людей на берегах Байкала. Он отметил, что эта тема является источником законодательных инициатив, и на сегодняшний день предлагается два основных направления нововведений: первое, изменение определенных границ либо Центральной экологической зоны, либо Байкальской природной территории, либо упрощение тех или иных режимов; второе, выведение из состава особо охраняемых территорий населенных пунктов.

«Байкал — это уникальное природное явление, требующее персонифицированных и уникальных решений. Сейчас в Прибайкалье ведется серьезная работа по подготовке стратегии развития региона. Озеро Байкал — один из серьезнейших источников дохода для регионов. Более 10 федеральных органов исполнительной власти регулируют деятельность на Байкале. Нам нужно добиться гармоничного, согласованного и устойчивого развития Байкальской природной территории путем создания единого центра по управлению вопросами, связанными с экологическими и социальными рисками, которые здесь возникли», — считает Николай Николаев.

В настоящее время вокруг Байкала расположены 150 населенных пунктов с общей численностью населения более 130 тысяч человек.

Депутат рассказал о готовящихся поправках в закон «Об охране озера Байкал» и в принятый в первом чтении законопроект «О защитных лесах», наделяющих правительство РФ правом, по инициативе регионов, создавать комиссии для определения уникальных условий по ведению хозяйственной деятельности и проживанию в отдельных населенных пунктах. Эти поправки направлены в парламентскую межфракционную группу «Байкал» для предварительного обсуждения.

Николай Николаев отметил, что Госдума и Совет Федерации приняли закон «о лесной амнистии», в котором прописали механизм индивидуального подхода по принятию тех или иных решений относительно лесных поселков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин с учетом ранее данных указаний поручил скорректировать границы водоохранной зоны Байкала в целях обеспечения жизнедеятельности населения в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории и развития туризма. Перечень поручений дан по итогам прямой линии с президентом РФ.

Раннее ИА IrkutskMedia сообщало, что жители острова Ольхон на Байкале пожаловались в ходе «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину на плохие дороги и труднодоступность питьевой воды. Глава государства сказал, что когда принимались действующие экологические нормы, никто не подумал о людях, которые уже живут на территориях, защищенных этими нормами. Владимир Путин высказал мысль, что эти правила и законы нужно поменять.