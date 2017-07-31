В Омской области создан экспертно-консультационный Совет по инновациям

Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ о создании экспертно-консультационного Совета по инновациям при губернаторе. Об этом сообщило сегодня, 31 июля, региональное министерство экономики.

Совет будет заниматься патронатом инновационных проектов на всех стадиях развития. Бизнесмены могут обратиться в него с проектами в разных сферах и в любом состоянии — от идеи до выпуска инновационной продукции.

Идею о поддержке инновационного предпринимательства предложили губернатору сами бизнесмены.

Министерство экономики Омской области:

— Основной задачей Совета является рассмотрение вопросов, связанных с реализацией основных направлений модернизации экономики Омского региона, а также государственной инновационной политики. Кроме того, в рамках работы Совета будет проводиться анализ инновационного потенциала Омской области и подготовка предложений по проведению мероприятий, направленных на повышение инновационной активности организаций, действующих в регионе.