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07:36 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области создан экспертно-консультационный Совет по инновациям

Указ о создании нового органа подписал сегодня глава региона Виктор Назаров.

Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ о создании экспертно-консультационного Совета по инновациям при губернаторе. Об этом сообщило сегодня, 31 июля, региональное министерство экономики.

Совет будет заниматься патронатом инновационных проектов на всех стадиях развития. Бизнесмены могут обратиться в него с проектами в разных сферах и в любом состоянии — от идеи до выпуска инновационной продукции.

Идею о поддержке инновационного предпринимательства предложили губернатору сами бизнесмены.

Министерство экономики Омской области:

 — Основной задачей Совета является рассмотрение вопросов, связанных с реализацией основных направлений модернизации экономики Омского региона, а также государственной инновационной политики. Кроме того, в рамках работы Совета будет проводиться анализ инновационного потенциала Омской области и подготовка предложений по проведению мероприятий, направленных на повышение инновационной активности организаций, действующих в регионе.

В Совет войдут представители общественных организаций и бизнесмены, успешно занимающиеся коммерциализацией научно-технических разработок. Отбором кандидатов в члены-эксперты Совета Минэкономики намерено заняться в ближайшее время.

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