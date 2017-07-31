В Омской области создан экспертно-консультационный Совет по инновациям
Указ о создании нового органа подписал сегодня глава региона Виктор Назаров.
Указ о создании нового органа подписал сегодня глава региона Виктор Назаров.
Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ о создании
Совет будет заниматься патронатом инновационных проектов на всех стадиях развития. Бизнесмены могут обратиться в него с проектами в разных сферах и в любом состоянии — от идеи до выпуска инновационной продукции.
Идею о поддержке инновационного предпринимательства предложили губернатору сами бизнесмены.
Министерство экономики Омской области:
— Основной задачей Совета является рассмотрение вопросов, связанных с реализацией основных направлений модернизации экономики Омского региона, а также государственной инновационной политики. Кроме того, в рамках работы Совета будет проводиться анализ инновационного потенциала Омской области и подготовка предложений по проведению мероприятий, направленных на повышение инновационной активности организаций, действующих в регионе.
В Совет войдут представители общественных организаций и бизнесмены, успешно занимающиеся коммерциализацией